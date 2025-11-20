ABD Adalet Bakanı Bondi: Epstein dosyalarını 30 gün içinde açıklayacağız

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, hem Temsilciler Meclisi'nden hem de Senato'dan geçen "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası"nın 30 gün içinde açıklanacağını ifade etti. ABD'li gazeteci Tucker Carlson ise "Epstein'in İsrail'e çalıştığı ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarının Kongre'den geçtiğini belirterek, ilgili dosyaları 30 gün içinde açıklayacaklarını söyledi.
Bakan Bondi, Kongre'de katıldığı bazı toplantıların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bugüne kadar Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasına yeşil ışık yakmayan ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada dosyaların açıklanması yönünde fikrini değiştirdiğini belirtmişti.
Jeffrey Epstein olayı
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
"Epstein'in İsrail'e çalıştığı açıkça söylenemiyor"
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.