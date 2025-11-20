Yeni Şafak
Trump: Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladım

09:4020/11/2025, Perşembe
DHA
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Epstein olayıyla kendisinin değil, eski ABD Başkanı Bill Clinton başta olmak üzere bazı ünlü Demokratların ilgisinin olduğunu ve dosyaların açıklanmasıyla bu gerçeklerin tamamen ortaya çıkacağını savundu.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Epstein olayıyla kendisinin değil, eski ABD Başkanı Bill Clinton başta olmak üzere bazı ünlü Demokratların ilgisinin olduğunu ve dosyaların açıklanmasıyla bu gerçeklerin tamamen ortaya çıkacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein hakkındaki tüm dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki tüm dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladığını belirtti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Epstein olayıyla kendisinin değil, eski ABD Başkanı Bill Clinton başta olmak üzere bazı ünlü Demokratların ilgisinin olduğunu ve dosyaların açıklanmasıyla bu gerçeklerin tamamen ortaya çıkacağını savundu. Bill Clinton'ın Epstein'in uçağıyla 26 kez seyahat ettiğini iddia eden Trump, açıklamasında, “Artık Demokratlar ve Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları hakkındaki gerçekler yakında ortaya çıkacaktır çünkü Epstein dosyalarının açıklanması için söz konusu yasa tasarısını imzaladım” ifadesini kullandı.


ABD ADALET BAKANI BONDI: EPSTEIN DOSYALARINI 30 GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ


ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein dosyalarının 30 gün içinde açıklayacaklarını kaydetti. Kongre'nin Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarıyı kabul ederek bu konuda yasal bir adım attığını söyleyen Bondi, 30 gün içinde Epstein dosyalarını kamuoyuna açıklayacaklarını dile getirdi.



