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POLİTİKA

Adayı ilanla arasınlar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, “Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler partiye özgeçmiş bırakıyor” açıklaması tartışılıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Oldu olacak CHP gazetelere iş ilanı vererek, istediği kriterleri alt alta sıralayıp Cumhurbaşkanı adayı arasın” yorumunu yaptı.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Adayı ilanla arasınlar
Hamza Dağ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’ye yüklenen Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “siyasi cinayetler” iddiasının gerisini getiremediğini, sonrasında da bürokratları tehdit ettiğini hatırlattı. Kavala bildirisine imza atan 10 büyükelçi sürecine de değinen Dağ, “Muhalefet o süreçte de iyi bir sınav veremedi. Ne yazık ki olaya büyükelçiler nazarından, o ülkeler gözünden baktı” dedi.

ASKIDA CHP KAMPANYASI

Irak ve Suriye tezkeresinde yaşanan süreci değerlendiren Hamza Dağ, CHP-HDP birlikteliğine değinerek, “Bu CHP-HDP ittifakı değil, CHP’nin HDP’ye iltihakıdır. CHP, HDP’ye vagon olmuştur. Bu ‘Hayır’ oyuyla askıda CHP kampanyası başlamıştır. Kim nereye çekerse CHP oraya gitmeye hazırdır. CHP, HDP’yi sistem içine çekmiyor. HDP, CHP’yi marjinalliğe, Türkiye düşmanlarının çizgisine, terör yandaşlığına çekiyor” şeklinde konuştu.

ŞİMDİ DE PKK’YI SEVİNDİRDİ

Bunun CHP tarihine kara bir leke olarak geçeceğini vurgulayan Dağ, “CHP kuruluş ilkelerine, özüne, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu kadrosuna karşı yabancılaşma içinde. Kılıçdaroğlu idaresinde CHP büyük bir başkalaşım yaşıyor. CHP’ye oy veren vatandaşlarımız bile bundan rahatsızdır. FETÖ gibi, DHKP/C gibi eli kanlı terör örgütlerine sessiz, tepkisiz kalan CHP, tezkeredeki tutumuyla şimdi de PKK’yı sevindirmiştir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan tezkere tepkisi: Bu CHP-HDP ittifakı değil CHP'nin HDP'ye iltihakıdır
OYNAT 00:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan tezkere tepkisi: Bu CHP-HDP ittifakı değil CHP'nin HDP'ye iltihakıdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Merkezi'nde, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin süreci de değerlendiren Dağ, daha önce de benzer tezkerelerin verildiğini, bu tezkerelerde duruşa göre bütün siyasi partilerin nerede yer aldıklarının net bir şekilde görüldüğünü kaydetti.

CHP'nin önceki oylamaların aksine bu kez 'Hayır' oyu kullanmasını eleştiren Dağ, 'Önceki oylamalarda 'evet' diyen Cumhuriyet Halk Partisi bu oylamada 'hayır' diyerek kendisiyle çelişmiştir, çok açık bir şekilde kendisini inkar etmiştir. Bu bir ittifak değildir, bu iltihaktır. Bu CHP-HDP ittifakı değil, CHP'nin HDP'ye iltihakıdır. CHP, HDP'ye vagon olmuştur. Geçen haftaki bu 'hayır' oyuyla askıda CHP kampanyası başlamıştır, hayırlı olsun. CHP'yi kim nereye çekerse CHP oraya gitmeye hazırdır.' dedi.

İŞKUR YARDIM EDEBİLİR

Kılıçdaroğlu’nun “Öz geçmişle Cumhurbaşkanı adayı belirlediklerine” ilişkin açıklamaları da sorulan Dağ, şunları kaydetti: “Türkiye, Kılıçdaroğlu sayesinde bu komediyi de yaşadı. Oldu olacak CHP gazetelere iş ilanı vererek, istedikleri kriterleri alt alta sıralayıp Cumhurbaşkanı adayı arasın. Eğer talepte bulunurlarsa İŞKUR’un da CHP’ye uygun adaylar konusunda yardım edeceğine inanıyorum. CHP, Cumhurbaşkanı seçtirmek değil, Cumhurbaşkanı atamak istemektedir.”

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