Adım adım yerel seçimlere: AK Parti'nin Trabzon adayları belli oldu

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın telefonundan katılan Erdoğan, "Sevgili hemşehrilerim, İstanbul'dan sizlere en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Trabzon aday tanıtım toplantısının çok çok güçlü geçtiğinin haberlerini aldım ve inanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecektir." dedi.