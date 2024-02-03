Adım adım yerel seçimlere: AK Parti'nin Trabzon adayları belli oldu

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın telefonundan katılan Erdoğan, "Sevgili hemşehrilerim, İstanbul'dan sizlere en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Trabzon aday tanıtım toplantısının çok çok güçlü geçtiğinin haberlerini aldım ve inanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecektir." dedi.
İlçe belediye başkan adayları belli oldu
Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç olarak açıklanmıştı.