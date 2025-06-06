Adımız kardeşlik soyadımız Türkiye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajda Terörsüz Türkiye hedefine vurgu yaptı. Kurban Bayramı’nı canıgönülden tebrik ettiğini belirten Erdoğan, “Bizleri bir bayrama daha kavuşturan Cenab-ı Allah’a sonsuz hamdüsenalar olsun” ifadelerini kullandı.





DAHA NİCE BAYRAMLARA

Bu aziz ve mübarek günlerin ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, “Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız ibadetlerin Hak katında kabul, karin ve makbul olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum. Yüce Allah bizleri sağlık, huzur ve esenlik içinde idrak edeceğimiz, selim bir kalple şuuruna ereceğimiz daha nice bayramlara eriştirsin diyorum” dedi.





KARDEŞLİK BAĞLARI GÜÇLENSİN

Birlik ve beraberlik ruhunu tazeledikleri, dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirdikleri bayramların aynı zamanda rıza-i ilahiye açılan birer bereket kapıları olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Millet olarak hep birlikte teneffüs ettiğimiz bayram iklimi, yardımlaşma ve muhabbet duygumuzun en üst düzeyde seyrettiği mümbit bir atmosferdir. 86 milyon vatandaşımızın her birinin bu atmosferi iyi değerlendireceğine, hayır ve hasenat faaliyetleriyle güzelleştireceğine yürekten inanıyorum.”





İSTİKRARSIZLIKLAR SON BULSUN

Gazze, Sudan ve Somali başta olmak üzere gönül coğrafyasının farklı köşelerinde süregelen istikrarsızlıkların bir an önce son bulmasını temenni eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye olarak gerek Filistin’deki soykırımın durdurulması gerekse Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla neticelenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da yapılan toplantı, dördüncü yılına giren kuzeyimizdeki kanlı savaşın bitirilmesi yönünde tarihi bir adım olmuştur.”





SURİYE HUZURA KAVUŞACAK

“Komşumuz Suriye’de yeni yönetimin ülkenin milli birliği, toprak bütünlüğü ve sürdürülebilir kalkınması için verdiği mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. Bölgedeki tüm kardeş ülkelerin de destekleriyle Suriye, inanıyoruz ki kalıcı huzura kavuşacak, eski ihtişamlı günlerine yeniden dönecektir.”





YENİ AŞAMAYA GEÇTİK

Ekonomi, dış politika ve güvenlik alanında attıkları adımları Terörsüz Türkiye süreciyle daha muhkem bir zemine oturttuklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Örgütün kendini fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçtik. Aziz milletimizin duası, siyaset kurumunun desteğiyle yakın bir zamanda yarım asırlık bir musibetten ülkemizi inşallah hep beraber kurtaracağız.”





DAHA GÜÇLÜ, DAHA MÜESSİR

“Şu hususun altını da özellikle çizmek istiyorum. Şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, şehit yakınlarımız ve gazilerimizi incitecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da asla müsaade etmeyiz. Terörsüz Türkiye menziline suhuletle vardığımızda daha güçlü, çok daha müessir bir geleceği öyle inanıyorum ki hep birlikte kucaklayacağız.”





ADIMIZ KARDEŞLİK SOYADIMIZ TÜRKİYE

CHP’nin siyasi partilerle bayramlaşmama kararına ilişkin de Erdoğan, şunları söyledi: “86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmek isterim. Temennimiz, yanlışta ısrarın bir an önce son bulması ve Türkiye’nin tüm renklerinin özellikle bayramlarda bir araya gelmeyi başarabilmesidir. Çünkü ülkemizin dört bir yanını süsleyen billboard-larda dediğimiz gibi ‘Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye’dir.’”





Filistinlilere selam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazze’de ve işgal altındaki topraklarda destansı bir mücadele veren, İsrail’in bütün barbarlıkları karşısında vakur bir direniş sergileyen Filistinli kardeşlerimizi de ülkem ve milletim adına hürmetle selamlıyor, Kurban Bayramlarını yürekten tebrik ediyorum. Saldırılarda şehit düşen tüm Gazzeli kardeşlerimi rahmetle yad ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.





Hayat pahalılığıyla mücadele sürecek

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların Türkiye’deki etkisini asgariye indirecek ekonomi politikalarını kararlılıkla uyguladıklarına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Makro ekonomik istikrar ve reform programının olumlu etkilerini enflasyon başta olmak üzere birçok alanda görüyoruz. Hayat pahalılığı başta olmak üzere vatandaşlarımızın hayat standardını düşüren her türlü sorunla mücadelemiz sürüyor. Asrın felaketinin açtığı yaraları süratle sarıyoruz.”





Trafik uyarısı

Kurban Bayramı’nın ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, “Rabb’im hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini kabul eylesin diyorum” diye konuştu. Erdoğan, yola çıkacak tüm vatandaşlardan trafik kurallarına titizlikle uymalarını özellikle istirham ettiğini sözlerine ekledi.





Gün boyu diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün birçok liderle telefon görüşmesi yaparak yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. İlk olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşen Erdoğan, Türkiye ile Malezya iş birliğini her alanda geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti. İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alınan görüşmeden Erdoğan İbrahim’in Kurban Bayramı’nı tebrik etti.





PAŞİNYAN ARADI

Ardından Erdoğan, Kurban Bayramı tebriği için kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alınan görüşmede Erdoğan, bölgede kapsamlı normalleşmenin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl müzakerelerin önemine dikkati çekerek, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





ENDONEZYA İLE İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMESİ

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile de görüşen Erdoğan, Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin örnek seviyeye eriştiğini, iki ülkenin enerjiden sağlığa, eğitimden savunma sanayiine kadar birçok alanda tarihi nitelikte iş birliklerine imza attığını ifade etti. Görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.





TÜM INSANLIĞA ÇEVRE ÇAĞRISI

“5 Haziran Dünya Çevre Günü” dolayısıyla mesaj yayınlayan Erdoğan, doğanın dilinin sessiz, mesajının güçlü ve açık olduğunu belirtti. Doğanın kendisine davranıldığı gibi karşılık verdiğine dikkat çeken Erdoğan, “Daha yeşil bir dünya, daha sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir çevre inşa etme sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu kimse bir başkasının sırtına yükleyemeyeceği gibi ödevlerini de yerine getirmekten kaçamaz” değerlendirmesinde bulundu.





MİRAS DEĞİL EMANET

Erdoğan, içinde bulundukları çağın insanlık tarihinde çevre üzerindeki etkinin en yüksek seviyeye ulaştığı dönem olduğunu, doğal kaynakların hızla tükendiğini, iklim değişikliğinin etkilerini derinleştirdiğini, biyolojik çeşitlilik kayıplarının geri dönüşü zor bir noktaya ulaştığını kaydetti. Bu gerçeklerle yüzleşmek ve harekete geçmenin sadece çevreyle ilgili kurumların değil, her bireyin, her kurumun ve tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: “Bizler de yönetim olarak, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması yönünde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı ve ormanlarımızı gelecek kuşaklara miras değil, emanet olarak görüyoruz.”



