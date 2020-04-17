Af değil şartlı salıverme: AYM'nin şartları Yeni İnfaz Yasası'nda yer alıyor

CHP, HDP ve İYİ Parti’nin çeşitli taktiklerle engellemeye çalıştığı yeni infaz yasası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak infaz yasası üzerindeki tartışma bitmedi.

CHP, 90 bin mahkumu ilgilendiren infaz yasasını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyacaklarını açıkladı. Muhalefet ve bazı hukukçuların, kamuoyunda ‘Rahşan Affı’ olarak bilinen kanunla karşılaştırdıkları infaz yasasının, AYM’ye yapılacak bir başvuruda iptal edileceğini ve ‘Rahşan Affı’nda olduğu gibi kapsamının genişleyeceğini iddia ediyordu. İnfaz düzenlemesinde imzası bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, yeni infaz yasası ile ‘Rahşan Affı’ arasındaki farkı ve AYM’nin ‘Rahşan Affı’ndaki iptal gerekçelerini Yeni Şafak’a değerlendirdi.

Ali Özkaya

‘RAHŞAN AFFI’YLA 10 YIL AFFEDİLMİŞTİ

Özkaya, AYM’nin ‘Rahşan Affı’ndaki iptal kararlarından birinin koşullu salıvermeyle ilgili genel kurallara ilişkin olduğunu belirterek, “Yüksek Mahkeme, ‘Bu, koşullu salıvermeyi aşan, özel af getiren bir düzenlemedir’ dedi. Çünkü otomatik olarak cezadan 10 yıl siliniyordu. Bu nedenle iptal kararı verdi” diye konuştu.

AYNI STATÜDEKİ SUÇLARDA AYRIM YAPILDI

Özkaya, o dönem memurlar ve kamu görevlileriyle ilgili suçlarda, zimmet, rüşvet, irtikap gibi ağır suçların erteleme kapsamına alındığını ancak en hafif olan görevi kötüye kullanma suçunun ise erteleme kapsamına alınmadığı belirtti. AYM’nin de bunun iptal gerekçesi yaptığına dikkati çeken Özkaya, “Anayasa Mahkemesi, ‘Aynı statüde olan kamu görevlilerinden ağır suçluları kapsama alıp hafifini almamak Anayasa’nın eşitlik kuralına aykırıdır’ dedi. 240. maddeyi bu şekilde iptal etti” ifadelerini kullandı.

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AYM’NİN KOYDUĞU ŞARTLAR KANUNDA VAR

90 bin kişiye tahliye yolunu açan infaz düzenlemesinin yasalaşmasının ardından önceki gün başlayan tahliyeler dün de sürdü.

AYM’nin 2002’de verdiği kararda 4 ilke koyduğuna işaret eden Özkaya, “Bir, mahkum cezanın belli bir süresini cezaevinde geçirecek. İki, iyi halli olacak. Üç, gözetim ve denetim yükümlülüğü altında cezaevinden çıkarılacak. Dört, bu süre içinde suç işlerse tekrar cezaevine girecek. Bizim kanunumuz AYM’nin koyduğu bu dört şartın dördünü de taşıyor” dedi.

Eşitlik ilkesine aykırılık yok

Özkaya, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu kanun Anayasa’ya uygundur, genel veya özel af değildir. Bir infaz düzenlemesidir, koşullu salıvermedir. AYM’nin içtihatlarına uygun çıkartılmıştır.” Muhalefetin, infaz yasasının Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olduğuna ilişkin söylemleriyle ilgili ise Özkaya, “AYM, ‘Kanun koyucu, suçların ve cezaların arasında infaz yöntemlerinde, kendi içerisinde bütünlük teşkil etmek kaydıyla ayrıştırmaya gidebilir. Bu Meclis’in takdir hakkıdır’ diyor. Biz, TMK’nın hepsini bir bütün halinde kapsam dışı bıraktık. Kanaatim, eşitlik ilkesine aykırı bir durum olmayacağı yönünde” dedi.

Çocuklu anneye pozitif ayrımcılık

Fotoğraf: Arşiv

90bin kişinin cezaevlerinden tahliyesinin önünü açan infaz düzenlemesi kadın, çocuk ve yaşlı hükümlüler için yeni bir dönemin kapısını araladı.

Pozitif ayrım sağlayan kanunla, çocuğu bulunan kadın, yaşlı ve çocuk hükümlü ve hamilelerin daha insani şartlarda denetimli serbestlik tedbirleriyle cezalarını çekebilmelerine de imkan sağlandı:

* 0-6 yaş grubu çocuğu olan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitiren hükümlülerin denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacak.

* Ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlülerin cezası da denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecek.

* 30 Mart 2020’ye kadar suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşına kadar cezaevinde kaldığı 1 gün 3 gün, 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacak.

* 5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hasta veya engelli hükümlülerin cezaları, Adli Tıp Kurumu raporuna bağlı olarak konutlarında infaz edilebilecek.

* Yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadın hükümlülerin de yine cezaları konutlarında infaz edilecek, hamile kadınların cezası 1,5 yıl ertelenebilecek.

* Çocuk hükümlülere, kardeşiyle de aile görüşmesi yapabilmesi imkanı getirilecek.