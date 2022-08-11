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YALOVA

AFAD son dakika olarak duyurdu: Yalova'da deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 22:23'te Yalova'da 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​AFAD son dakika olarak duyurdu: Yalovada deprem. Son Depremler
Yalova'da 3.5 şiddetinde bir deprem oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 22:23'te Yalova'da 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük : 3.5 (Mw) Yer : Merkez (Yalova) Tarih-Saat : 11.08.2022, 22:23:01 TSİ Enlem : 40.5473 N Boylam : 29.3198 E Derinlik : 7.04 km

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