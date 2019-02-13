AFAD'dan Çankırı'daki depremle ilgili açıklama

Çankırı'nın Orta ilçesinde dün 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan bu depreme ilişkin yapılan açıklamada, "12.02.2019 tarihinde Orta (Çankırı) da meydana gelen Mw=4.7 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VI olarak hesaplanmıştır" denildi.

12.02.2019 tarihinde Orta (Çankırı) da meydana gelen Mw=4.7 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VI olarak hesaplanmıştır. #deprem pic.twitter.com/iaQkFElu9v — AFAD Deprem (@DepremDairesi) 13 Şubat 2019

GÜNDEM Çankırı'da 4,7 şiddetinde deprem