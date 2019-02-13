Gündem AFADdan Çankırıdaki depremle ilgili açıklama
ÇANKIRI

AFAD'dan Çankırı'daki depremle ilgili açıklama

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çankırı'da dün meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Çankırı'nın Orta ilçesinde dün 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan bu depreme ilişkin yapılan açıklamada, "12.02.2019 tarihinde Orta (Çankırı) da meydana gelen Mw=4.7 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VI olarak hesaplanmıştır" denildi.

Çankırı'da 4,7 şiddetinde deprem
GÜNDEM
Çankırı'da 4,7 şiddetinde deprem

Çankırı'daki deprem nedeniyle eğitime ara verildi
GÜNDEM
Çankırı'daki deprem nedeniyle eğitime ara verildi

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