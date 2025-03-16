Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gebeceler beldesinde ikamet eden F.C.K. ve M.K. isimli şahısların evlerinde tarihi eser bulundurduğu yönünde bilgi aldı. Ardından eve baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıyan madalyon, kolye, gözyaşı şişesi, 14 adet sikke, 4 adet mühür ve dedektör ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi.