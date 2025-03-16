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Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 14 adet sikke ve 4 adet mühür ele geçirildi

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 14 adet sikke ve 4 adet mühür ele geçirildi

12:2516/03/2025, Pazar
IHA
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Eve baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıyan madalyon, kolye, gözyaşı şişesi, 14 adet sikke, 4 adet mühür ve dedektör ele geçirdi.
Eve baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıyan madalyon, kolye, gözyaşı şişesi, 14 adet sikke, 4 adet mühür ve dedektör ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda obje ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gebeceler beldesinde ikamet eden F.C.K. ve M.K. isimli şahısların evlerinde tarihi eser bulundurduğu yönünde bilgi aldı. Ardından eve baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıyan madalyon, kolye, gözyaşı şişesi, 14 adet sikke, 4 adet mühür ve dedektör ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi.



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