Otomobillerin çarpıştığı kazada can kaybı

Otomobillerin çarpıştığı kazada can kaybı

00:1915/10/2025, Çarşamba
AA
Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü Eren E. (15) yönetimindeki 64 AES 832 plakalı otomobil, ilçenin Döğer Beldesi Emre Gölü mevkisinde, Mücahit K. (29) idaresindeki 06 AL 9820 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Eren E. hayatını kaybetti, Adnan S. (15), Ali Adem K. (14) ve Mücahit K. (29) ağır yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



