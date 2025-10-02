Tırın çarptığı iki genç olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde iki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Afyonkarahisar'da tırın çarptığı motosiklette bulunan 24 ve 21 yaşlarındaki iki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ü.K. idaresindeki 43 AFP 883 plakalı tır, merkez Konya köprülü kavşakta, O.S.E'nin kullandığı 03 ADL 504 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü O.S.E. (24) ile motosiklette yolcu olarak bulunan U.C.O. (21) hayatını kaybetti.
