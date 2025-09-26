Yeni Şafak
Afyonkarahisar'da feci olay: Evinin önündeki ot yangınında yaşamını yitirdi

15:0126/09/2025, Cuma
DHA
Ekipler tarafından yapılan incelemede, Hüseyin Can’ın cansız bedeni bulundu.
Afyonkarahisar'da Hüseyin Can (84), evinin önündeki ot yangınında yaşamını yitirdi. Can’ın otları ateşe verdiği ve dengesini kaybedip alevlerin arasına düştüğü üzerinde duruluyor.

Afyonkarahisar'daki olay, dün akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Sülün beldesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Can’ın evinin önünde çıkan ot yangını fark eden mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekipler tarafından yapılan incelemede, Hüseyin Can’ın cansız bedeni bulundu. Kronik şeker ve tansiyon hastası olduğu, zaman zaman denge kayıpları yaşadığı belirtilen Hüseyin Can'ın cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.

Hüseyin Can'ın otları ateşe verdiği, dengesini kaybedip alevlerin arasına düştüğü üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


