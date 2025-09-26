Yeni Şafak
Hakkari’de anız yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

10:1326/09/2025, Cuma
IHA
Hakkari-Yüksekova kara yolu üzerinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının halen devam ettiği öğrenilirken, bölgeye ekiplerin intikal etmesi bekleniyor. Yangın, yolda geçenler tarafından görüntülendi.

Hakkari-Yüksekova kara yolu üzerinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.


Edinilen bilgilere göre yangın, kara yolu üzerindeki Yeni Köprü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre elektrik tellerinin kopması sonucu kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler çevredeki ağaçlık bölgeye yayıldı.


Yangının halen devam ettiği öğrenilirken, bölgeye ekiplerin intikal etmesi bekleniyor. Yangın, yolda geçenler tarafından görüntülendi.



#Hakkari
#anız
#yangın
