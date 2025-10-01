Yeni Şafak
Uyuşturucu operasyonda binlerce hap ele geçirildi

10:091/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
IHA
Ele geçirilen uyuşturucu ve paralar.
Afyonkarahisar’da jandarma köy evini yaptığı baskında 15 bin 174 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin 100 TL para ele geçirdi.

Olay, merkeze bağlı Kışlacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri köydeki bir adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 15 bin 174 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin 100 TL para ve ruhsatsız av tüfeği ile geçirildi. Operasyonda bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işleuyumlerinin sürdüğü öğrenildi.

