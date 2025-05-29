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Afyonkarahisar ve bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Afyonkarahisar ve bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

13:1429/05/2025, Perşembe
IHA
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Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada kent geneli ve çevresine yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Afyonkarahisar Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bölgemizde Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

#Afyonkarahisar
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