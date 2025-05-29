Afyonkarahisar Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bölgemizde Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.