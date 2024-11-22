Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Belediye Başkanı aracıyla kaza yaptı

Çiçek'in kullandığı 03 TOG 500 plakalı otomobil, Sandıklı ilçesi İstasyon Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Başkan Çiçek ile otomobilde bulunan AK Parti Dazkırı İlçe Başkanı Cahit Gürten, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazada, araçta hasar meydana geldi.
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