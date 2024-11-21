Araç testinde gizemli kaza: Üç kişi boğularak can verdi

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore'nin Ulsan kentindeki Hyundai fabrikasında korkunç bir kaza yaşandı.

İki kişinin olay anı sırasında hayatını kaybettiği bildirilirken bir kişinin ise önce baygınlık geçirdiği belirtildi.

Hayatını kaybeden fabrika çalışanlarının, tek bir aracın sığabileceği büyüklükte bir odada çalışırken boğulduklarına inanılıyor.

Hyundai Motor sözcüsü kazanın ardından yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Egzoz gazının dar ve kapalı sürüş testi odasından kaçamaması nedeniyle boğuldukları varsayılıyor, bu oda sadece bir araca sığacak kadar büyük" dedi.