Ailevi meseleler dışarıya kapalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bazı Türk devletlerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde elçilik açması sonrası başlayan tartışmalara kapıyı kapadı. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Türk devletleri ile olan sürecin “ailevi mesele” olduğunu belirterek, “Biz ailevi meseleleri kamuoyu önünde tartışmayız” ifadelerini kullandı. Son yıllarda Orta Asya'daki gelişmelere ve artan küresel ilgiye de değinen Fidan, Avrupa Birliği'nin bölgeye yönelik artan ilgisini 'anlaşılabilir' olarak nitelendirirken, bazı alanlarda bu ilginin "İstismar edilmeye çalışıldığını" da dile getirdi.