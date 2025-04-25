Ailevi meseleler dışarıya kapalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bazı Türk devletlerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde elçilik açması sonrası başlayan tartışmalara kapıyı kapadı. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Türk devletleri ile olan sürecin “ailevi mesele” olduğunu belirterek, “Biz ailevi meseleleri kamuoyu önünde tartışmayız” ifadelerini kullandı. Son yıllarda Orta Asya'daki gelişmelere ve artan küresel ilgiye de değinen Fidan, Avrupa Birliği'nin bölgeye yönelik artan ilgisini 'anlaşılabilir' olarak nitelendirirken, bazı alanlarda bu ilginin "İstismar edilmeye çalışıldığını" da dile getirdi.
MANİPÜLASYONLAR BAŞARILI OLAMAYACAK
Türk dünyasına yönelik bazı çevrelerin manipülasyon girişimlerine karşı da net bir duruş sergileyeceklerini belirten Bakan Fidan, “Türk dünyasıyla aramızı bozmak isteyenlerin manipülasyonları başarılı olmayacak. Biz ailevi meseleleri kamuoyu önünde tartışmayız. Sağduyulu hareket etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. KKTC’deki Türkleri'nin önemine değinen Bakan Fidan, “Kıbrıs Türkleri, büyük Türk dünyası ailesinin asli ve ayrılmaz bir unsurudur. Bu gerçek asla değişmeyecektir” diyerek, Türk dünyasının Kıbrıs Türkleri'nin yanında durmaya devam edeceğinin altını çizdi.