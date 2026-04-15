Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş'ten Lvbel C5 konserindeki tezahüratlara cevap: Sizi daha çok zıplatacağız

00:59 15/04/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Lvbel C5'in konserindeki tezahüratlar büyük tepki topladı.
Rapçi 'Lvbel C5', İstanbul'da verdiği konser esnasında dinleyicilerin "Zıplamayan Tayyipçi" sloganlarına, "Zıplamayan kalmasın İstanbul" diyerek destek verdi. 'Lvbel C5'in bu sözlerine AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş sosyal medya hesabından verdiği cevapta, "Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız." ifadelerini kullandı.

Lvbel C5 adıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, İstanbul'da bir konser verdi.

Konser esnasında bir grup provokatörün "Zıplamayan Tayyipçi" sloganlarına, "Zıplamayan kalmasın İstanbul" diyerek destek verdi.

YouTube
Gündem / Politika
15 Nisan, Çarşamba


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçmenlerine alenen hakaret edilen bu anlara ilişkin video sosyal medyada infiale yol açtı.

AK Parti'den ilk tepki: "Sizi daha çok zıplatacağız"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medyadaki görüntüler sonrası yaptığı paylaşımda, "Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız." ifadelerini kullandı.

Aynı skandala soruşturma açılmıştı

Geçtiğimiz ay şarkıcı Hande Yener hakkında konsere esnasında attığı benzer slogan ve ifadeler gerekçesiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.



#Lvbel C5
#Yusuf İbiş
#Süleyman Burak Bodur
#AK Parti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
X’te yine kesinti: X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor? X 15 Nisan 2026 Çarşamba erişim sorunu son durum