AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş'ten Lvbel C5 konserindeki tezahüratlara cevap: Sizi daha çok zıplatacağız

Rapçi 'Lvbel C5', İstanbul'da verdiği konser esnasında dinleyicilerin "Zıplamayan Tayyipçi" sloganlarına, "Zıplamayan kalmasın İstanbul" diyerek destek verdi. 'Lvbel C5'in bu sözlerine AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş sosyal medya hesabından verdiği cevapta, "Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız." ifadelerini kullandı.
Lvbel C5 adıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, İstanbul'da bir konser verdi.
Konser esnasında bir grup provokatörün "Zıplamayan Tayyipçi" sloganlarına, "Zıplamayan kalmasın İstanbul" diyerek destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçmenlerine alenen hakaret edilen bu anlara ilişkin video sosyal medyada infiale yol açtı.
AK Parti'den ilk tepki: "Sizi daha çok zıplatacağız"
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medyadaki görüntüler sonrası yaptığı paylaşımda, "Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız." ifadelerini kullandı.
Aynı skandala soruşturma açılmıştı
Geçtiğimiz ay şarkıcı Hande Yener hakkında konsere esnasında attığı benzer slogan ve ifadeler gerekçesiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.