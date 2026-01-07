AK Parti Genel Sekreteri İnan, Özel'in 'boykot listesini boşaltıyorum' açıklamasına yanıt verdi: 'Çevir kazı yanmasın'

Yeni Şafak
09:227/01/2026, Çarşamba
AA
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özel'in boykot konusunda geri adım atmasını, "Dün milli ekonomiyi hedef alan 'boykot' çağrılarıyla gündem oluşturmaya çalışanlar, bugün 'listeyi boşaltıyoruz' diyerek yön değiştirdi. 'Çevir kazı yanmasın' diyorsunuz ama hafızamız sıfırlanmadı. Çünkü milli ekonomiye verilen zarar, söylem değişse de unutulmaz" ifadeleriyle değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında 2026 yılının 'yeni bir başlangıç' olacağını belirterek, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilan edilen medya boykot listesini kaldırdıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özel'in açıklaması için şu ifadeleri kullandı:


"CHP için ise anketlerde yaşanan düşüşe dikkat çektik. Bugün yapılan boykot açıklamasıyla, bu gerçeği bizzat kendiniz teyit etmiş oldunuz. Dün milli ekonomiyi hedef alan 'boykot' çağrılarıyla gündem oluşturmaya çalışanlar, bugün 'listeyi boşaltıyoruz' diyerek yön değiştirdi. 'Çevir kazı yanmasın' diyorsunuz ama hafızamız sıfırlanmadı. Çünkü milli ekonomiye verilen zarar, söylem değişse de unutulmaz. Milletimiz notunu alır; zamanı gelince de gereğini yapar. Gündem değiştirmek yerine önce yönettiğiniz belediyelere bakın. Toplanmayan çöpler, kesilen sular, koku yayan altyapılar ortada duruyor. Siyaset, harcınız olmayan işlerle uğraşmak değil, belediyelerde çözülen altyapı sorunlarıyla, kesintisiz suyla, zamanında toplanan çöple, kente nefes aldıran hizmetlerle istikrar, güven ve hizmet üretmektir."




