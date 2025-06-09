AK Parti Sözcü Çelik'ten 'Madleen' tepkisi: İsrail'e karşı somut tedbirler hayata geçirilmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Gazze'ye yardım taşıyan 'Madleen' isimli gemiye İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıya bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail’i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir" dedi.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine İsrail güçleri saldırdı. Gemiyle irtibat kesildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemideki gönüllülerin İsrail tarafından kaçırıldığını açıkladı. İsrail, Madleen gemisindeki aktivistlerin ülkelerine gönderileceğini duyurdu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'e tepki gösterdi.
"Tüm dünya işbirliği yapmalı"
"Tüm dünya işbirliği yapmalı"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde;
"İsrail'in 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır. 'Madleen' gemisi insanlık vicdanı adına Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken, uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail'in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail'i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir."
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