Yeni Şafak'ın 30. yıl dönümü dolayısıyla siyasilerden tebrik mesajları geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda Yeni Şafak'ın 30. yılını kutladı. Bir dönem gazetemizde köşe yazarlığı da yapan Çelik, “Türkiye’nin Birikimi sloganıyla yayın hayatına başlayan Yeni Şafak Gazetesi, geçtiğimiz 30 yıl boyunca milli iradenin cesur ve kararlı sesi olmuştur. Demokrasi tarihimizin her kırılma noktasında milletin yanında durarak çok başarılı bir sınav vermiştir. Yeni Şafak, hakkıyla verilmiş mücadelelerin eşliğinde bugünlere gururla ulaştı.” dedi. Çelik, “Yeni Şafak Gazetesi'nin 30. yılını idrak etmesi vesilesi ile gazeteyi bugünlere ulaştıran tüm emekçileri ve Albayrak ailesini tebrik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül de X hesabından gazetemizin 30. yılını kutladı. Gül, "Yeni Şafak Gazetesi, 30 yıl boyunca milli iradenin yanında ve maneviyat istikametinden şaşmadan güçlünün değil haklının sesi olmuştur. Demokrasinin girdiği her çıkmaz sokakta güçlü bir şekilde millet iradesini savunmuştur. Adalet ve demokrasinin kurumsallaşmasına entelektüel birikimi ile ışık tutan Yeni Şafak’ın 30. yılını tebrik ediyorum. 'Türkiye'nin Birikimi'ne katkı sağlayan bütün çalışanlarını ve Albayrak ailesini yürekten kutluyorum. Hak ve hakikat yolunda nice 30 yıllara…" dedi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de tebrik mesajını iletti. Keşir, şunlar söyledi: “Ülkemizin milli ve vicdani hafızası Yeni Şafak Gazetesi’nin 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Basınımızın kıymetli kuruluşlarından biri olan gazetenize, ülkemiz ve değerlerimizi önceleyen duruşunuzla milletimizin sesi olacağınız nice yıllar diliyorum. Şahsınızda, bünyenizde çalışan değerli meslektaşlarımı tebrik ediyor, yayım hayatınızda başarılar diliyorum.”