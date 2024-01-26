“Günlük bir ekmek ne kadar elzemse Yeni Şafak da benim için o kadar elzem” diyen okuyucuların ve abonelerinin desteğiyle bugün Yeni Şafak Gazetesi olarak 30. yılımıza erişmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul’dan Malatya’ya, Ankara’dan Ordu’ya, Antalya’dan Zonguldak’a 30 yıllık serüvenin yakın takipçileri olan en eski abonelerimize ulaştık. Yıllarca haberlerimizi takip eden okuyucularımız bu kez Yeni Şafak’a konuştu.