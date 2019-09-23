AK Parti'de kongre mesaisi

Kasım ve aralık aylarında belde kongreleri tamamlanacak. İlçe kongrelerine ise gelecek yılın ocak ayında başlanacak ve haziran ayına kadar bu sürecin tamamlanması hedefleniyor. Haziran ayında ise il kongrelerine geçilecek. Yaz boyunca il kongreleri yapacak olan AK Parti’de 7. Büyük Olağan Kongre’nin ise önümüzdeki yıl eylül veya ekim ayında yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın il kongrelerinin bazılarına katılacağı ifade ediliyor.

YARISI DEĞİŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında en son yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarında 7 Ekim’de başlayacak kongre takvimi ele alındı. Teşkilatlardaki değişimin konuşulduğu toplantıda 31 Mart seçimleri de dikkate alınarak tazelenmenin yapılacağı belirtildi. Kongrelerde teşkilatların en az yarıya yakının değişmesi bekleniyor. AK Parti sahada 2023 kadrolarını belirlemek için vekillerin de görüşüne başvuruyor. Milletvekillerinden gelen bilgilerle aynı zamanda teşkilatın röntgeni çekiliyor.