Gündem AK Partide kongre mesaisi
POLİTİKA

AK Parti'de kongre mesaisi

AK Parti’de 7. büyük kongre süreci ekim ayında başlıyor. Kongre sürecinde ilk önce delegeler belirlenecek. AK Parti Genel Merkezi’nde bir isim havuzu oluşturulacak. Listede vatandaşlar tarafından sevilen, AK Parti’ye gönülden bağlı pek çok kişi yer bulacak. Delegelerin netleşmesi sonrası belde kongrelerine geçilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
AK Parti Genel Merkez Binası
AK Parti Genel Merkez Binası

Kasım ve aralık aylarında belde kongreleri tamamlanacak. İlçe kongrelerine ise gelecek yılın ocak ayında başlanacak ve haziran ayına kadar bu sürecin tamamlanması hedefleniyor. Haziran ayında ise il kongrelerine geçilecek. Yaz boyunca il kongreleri yapacak olan AK Parti’de 7. Büyük Olağan Kongre’nin ise önümüzdeki yıl eylül veya ekim ayında yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın il kongrelerinin bazılarına katılacağı ifade ediliyor.

YARISI DEĞİŞECEK

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında en son yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarında 7 Ekim’de başlayacak kongre takvimi ele alındı. Teşkilatlardaki değişimin konuşulduğu toplantıda 31 Mart seçimleri de dikkate alınarak tazelenmenin yapılacağı belirtildi. Kongrelerde teşkilatların en az yarıya yakının değişmesi bekleniyor. AK Parti sahada 2023 kadrolarını belirlemek için vekillerin de görüşüne başvuruyor. Milletvekillerinden gelen bilgilerle aynı zamanda teşkilatın röntgeni çekiliyor.

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