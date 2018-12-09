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İSPARTA

Isparta adayı Şükrü Başdeğirmen'e karşılama

AK Parti'nin Isparta adayı Başdeğirmen'e kalabalık karşılama

AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Ankara dönüşü kalabalık vatandaş topluluğu ve araç konvoyuyla karşılandı. Herkesin belediye başkanı olmak için göreve talip olduğunu kaydeden Başdeğirmen son olarak, 31 Mart akşamı saat 20.00’de kutlama yapmak üzere vatandaşları aynı meydana davet ettiğini söyledi.

IHA
AK Parti'nin Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen şehir merkezinde kendisinin bekleyen kalabalığı selamladı.
AK Parti'nin Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen şehir merkezinde kendisinin bekleyen kalabalığı selamladı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağında bir araya gelen AK Partili yönetici ve parti üyeleri, oluşturdukları kalabalık araç konvoyuyla kilometrelerce AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindekilerin bulunduğu araca eşlik etti.

Kaymakkapı Meydanı’nda bulunan AK Parti il binası önünde Başdeğirmen’i karşılamak üzere tören düzenlendi.

Törene AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, İl Başkanı Osman Zabun, Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen ve ailesi, parti yöneticileri, üyeler ve vatandaşlar katıldı.


  • AK Parti Milletvekilleri Özel ve Gökgöz, ile İl Başkanı Zabun, törende yaptıkları konuşmada 31 Mart seçimlerinde galip gelebilmek için birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, gece gündüz çalışılması gerektiğini ifade etti.

Başkan Adayı Başdeğirmen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerde özellikle kadın partililerin çok çalışması gerektiği talimatını anımsatarak, herkesin desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Başkan Adayı Başdeğirmen konuşmasında, kazanmak için çalışılması gerektiğini ancak şimdiden rehavete kapılıp da aksamalara meydan verilmemesi gerektiğini belirtti.

  • Herkesin belediye başkanı olmak için göreve talip olduğunu kaydeden Başdeğirmen son olarak, 31 Mart akşamı saat 20.00’de kutlama yapmak üzere vatandaşları aynı meydana davet ettiğini söyledi.

Başdeğirmen sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerlerken; bu davaya gönül veren dostlarımız, bugün bizleri yalnız bırakmadı. Kutlu yürüyüşümüz sizlerle başladı... Can-ı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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AK Parti'nin Isparta adayı Şükrü Başdeğirmen oldu
GÜNDEM
AK Parti'nin Isparta adayı Şükrü Başdeğirmen oldu

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