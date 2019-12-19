Gündem AK Partiye başkan akını
POLİTİKA

AK Parti’ye başkan akını

Yerel seçimde muhalefet partilerinden seçilen belediye başkanları AK Parti’ye geçmek için sıraya girdi. İlk geçiş İYİ Parti’den oldu. AK Parti kaynakları, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve bağımsız başkanların partilerine geçmek için müracaatlarının olduğunu ifade etti.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Kayseri’nin İncesu ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa İlmek, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.
Kayseri’nin İncesu ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa İlmek, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

Yerel seçimlerin henüz üzerinden 8 ay geçmeden muhalefetten seçilen ancak aradığını bulamayan belediye başkanları AK Parti’ye geçmek için sıraya girdi. 7’nci Büyük Kongre sürecine odaklanan AK Parti yeni kadrolarını belirlerken son yerel seçimlerde muhalefetten seçilen çeşitli belediye başkanlarının da geçiş için nabız yokladığı bildirildi.

İLK GEÇİŞ İYİ PARTİ’DEN

Bu çerçevede ilk olarak Kayseri’de İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’in, İYİ Parti’den AK Parti’ye geçmesiyle başlayan katılımların önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi. AK Parti’ye geçiş için diğer partili belediye başkanlarından da yoğun talep geldiği öğrenildi.

MECLİSTEN DE KATILIM

AK Parti’ye geçmek isteyenler arasında ağırlıklı olarak İYİ Parti ile bağımsız ilçe ve belde belediyelerinin olduğu, CHP’li ve Saadet Partili başkanlardan da talepler geldiği belirtildi. Ayrıca, belediye meclisi üyelerinden de geçmek isteyenlerin olduğu kaydedildi.

ÇALIŞKANLAR ŞANSLI

AK Parti kaynakları katılımlarla ilgili şunları söyledi: “AK Partili olmayan diğer belediye başkanlarından çok fazla talep var. İnce eleyip sık dokuyoruz. Talepleri değerlendiriyoruz ve araştırıyoruz. AK Parti’nin kurumsal kültürüyle uyuşan, vatandaş tarafından sevilen ve şehre hizmet amacı taşıyanları tercih ediyoruz. ”

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKACAK

  • AK Parti’ye geçen başkanların rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacak. Erdoğan’ın TBMM’deki grup ya da genişletilmiş il başkanları toplantılarında başkanlara rozetlerinin takılarak kamuoyu ile paylaşacağı bildirildi.

AK Parti’de yenilenme ve gençleşme atağı
GÜNDEM
AK Parti’de yenilenme ve gençleşme atağı
Trump hakkında azil soruşturması

Trump hakkında azil soruşturması

​Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada 2 suçlama da kabul edildi.
Ne işimiz var orada demek huyları oldu

Ne işimiz var orada demek huyları oldu

​Libya'ya ihtiyaç olursa her an yardıma hazır olduğumuzu söyledik.
Şantaj diplomasisi

Şantaj diplomasisi

​ABD, tasarıları silah olarak kullanmaya başladı.
PKK'yı övmek<br>ifade özgürlüğü!

PKK'yı övmek
ifade özgürlüğü!

​Anayasa Mahkemesi, PKK ve Öcalan'ı öven marşı ifade özgürlüğü saydı.
YouTube'dan <br>TVNET'e sansür

YouTube'dan
TVNET'e sansür

​Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike.
İlk dava açıldı

İlk dava açıldı

​Teknoloji devlerinin kararttığı hayatlar: Kongo'nun çocuk işçileri

Akrabadan<br>yardım istemiyoruz

Akrabadan
yardım istemiyoruz

​Areda Survey, toplumun ailesel yaşamını ve ilişkilerini araştırdı.

Ebu Simbel Tapınağı

Ebu Simbel Tapınağı

​Firavun heykellerinin bulunduğu odaya senede sadece iki defa güneş vuruyor.

Atina sınırı geçti

Atina sınırı geçti

​Türkiye'nin Akdeniz'de yükselen gücü Atina'yı panikletti.
Kadına şiddete uzman savcı

Kadına şiddete uzman savcı

​Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla genelge yayınlandı.
9 şehir seferberlik başlattı

9 şehir seferberlik başlattı

​Libya'da darbeci Hafter için rüzgar tersine döndü.
Bana dua edin

Bana dua edin

Trump oylama öncesi Twitter'dan destek istedi.
Kırmızı bültenle aranacaklar

Kırmızı bültenle aranacaklar

​Yargıtay, firari 3 eski hakim ve savcı için karar verdi.
'Sen insan değilsin'

'Sen insan değilsin'

​Cristiano Ronaldo'nun golü geceye damga vurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.