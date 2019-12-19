AK Parti’ye başkan akını

Yerel seçimlerin henüz üzerinden 8 ay geçmeden muhalefetten seçilen ancak aradığını bulamayan belediye başkanları AK Parti’ye geçmek için sıraya girdi. 7’nci Büyük Kongre sürecine odaklanan AK Parti yeni kadrolarını belirlerken son yerel seçimlerde muhalefetten seçilen çeşitli belediye başkanlarının da geçiş için nabız yokladığı bildirildi.

İLK GEÇİŞ İYİ PARTİ’DEN

Bu çerçevede ilk olarak Kayseri’de İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’in, İYİ Parti’den AK Parti’ye geçmesiyle başlayan katılımların önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi. AK Parti’ye geçiş için diğer partili belediye başkanlarından da yoğun talep geldiği öğrenildi.

MECLİSTEN DE KATILIM

AK Parti’ye geçmek isteyenler arasında ağırlıklı olarak İYİ Parti ile bağımsız ilçe ve belde belediyelerinin olduğu, CHP’li ve Saadet Partili başkanlardan da talepler geldiği belirtildi. Ayrıca, belediye meclisi üyelerinden de geçmek isteyenlerin olduğu kaydedildi.

ÇALIŞKANLAR ŞANSLI

AK Parti kaynakları katılımlarla ilgili şunları söyledi: “AK Partili olmayan diğer belediye başkanlarından çok fazla talep var. İnce eleyip sık dokuyoruz. Talepleri değerlendiriyoruz ve araştırıyoruz. AK Parti’nin kurumsal kültürüyle uyuşan, vatandaş tarafından sevilen ve şehre hizmet amacı taşıyanları tercih ediyoruz. ”

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKACAK

AK Parti’ye geçen başkanların rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacak. Erdoğan’ın TBMM’deki grup ya da genişletilmiş il başkanları toplantılarında başkanlara rozetlerinin takılarak kamuoyu ile paylaşacağı bildirildi.