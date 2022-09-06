Gündem Akıncılara 2023 mesajı
İSTANBUL

Akıncılar’a 2023 mesajı

Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın direktifleriyle kurulan 1980 öncesi en önemli gençlik hareketlerinden biri olan Akıncılar, alanlara iniyor. 41 yıl sonra ilk kez geçtiğimiz aylarda Bursa’da buluşan Akıncılar, ikinci buluşmayı Nevşehir’de gerçekleştirdi.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Akıncılar’a 2023 mesajı
41 yıl sonra sahaya inen Akıncılar, ikinci buluşmayı Nevşehir’de gerçekleştirdi.

Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın direktifleriyle kurulan 1980 öncesi en önemli gençlik hareketlerinden biri olan Akıncılar, alanlara iniyor. 41 yıl sonra ilk kez geçtiğimiz aylarda Bursa’da buluşan Akıncılar, ikinci buluşmayı Nevşehir’de gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın da katıldığı toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bir mesaj gönderdi. Mesaj, Kurtulmuş ve Turan aracılığıyla Akıncılar’a ulaştırıldı.

İLK GÜNKÜ KADAR GÜÇLÜ

Uzun yıllar sonra Akıncılar davasına gönül verenlerin yeniden bir araya gelmesinin mutluluk verici olduğunu ifade eden Erdoğan, “Dayanışmamızın ilk günkü kadar güçlü olduğunu biliyoruz” dedi. Akıncılar’ın ülkemizin en sancılı yıllarda milli ve yerli bir duruş sergilediğini belirten Erdoğan, “Karşılaştığımız onca zorluğa, zorbalığa ve hukuksuzluğa rağmen, mücadelemizi daima hukuk ve demokrasi zemininde yürüttük. Bedel ödedik, çile çektik, saldırılara göğüs gerdik, ama milletimizin bize sandıkta verdiği emanete asla halel getirmedik. 2023 imtihanını da alnımızın akıyla vererek, ülkeye ve milletimize hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Akıncılar 41 yıl sonra Bursa'da buluştu
GÜNDEM
Akıncılar 41 yıl sonra Bursa'da buluştu
Galatasaray 10 kişiyle kazandı

Galatasaray 10 kişiyle kazandı

​Sarı-kırmızılılar, 90+1'de bulduğu golle Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.
Erzaklarını böyle taşıyorlar

Erzaklarını böyle taşıyorlar

​Sel enkaza çevirdi: 'Her şeyimizi yitirdik.'
Donmak yerine protesto et: Almanyada enerji fiyatları nedeniyle bir grup hükümeti eleştirdi

​Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar.

72 Futbol sahası büyüklüğünde

72 Futbol sahası büyüklüğünde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 15 ilçede 41 vahşi depolama alanından 22'sinin ıslahını yaptı.

​İşte en çok satan modelin fiyatı ve özellikleri...

​Terör örgütü PKK'nın hain planına darbe.

​Muğla'daki deprem sonrası uzman isim Naci Görür'den uyarı.

​Önce kurşunladı sonra boğazını kesti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.