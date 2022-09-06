Akıncılar’a 2023 mesajı

Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın direktifleriyle kurulan 1980 öncesi en önemli gençlik hareketlerinden biri olan Akıncılar, alanlara iniyor. 41 yıl sonra ilk kez geçtiğimiz aylarda Bursa’da buluşan Akıncılar, ikinci buluşmayı Nevşehir’de gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın da katıldığı toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bir mesaj gönderdi. Mesaj, Kurtulmuş ve Turan aracılığıyla Akıncılar’a ulaştırıldı.

İLK GÜNKÜ KADAR GÜÇLÜ

Uzun yıllar sonra Akıncılar davasına gönül verenlerin yeniden bir araya gelmesinin mutluluk verici olduğunu ifade eden Erdoğan, “Dayanışmamızın ilk günkü kadar güçlü olduğunu biliyoruz” dedi. Akıncılar’ın ülkemizin en sancılı yıllarda milli ve yerli bir duruş sergilediğini belirten Erdoğan, “Karşılaştığımız onca zorluğa, zorbalığa ve hukuksuzluğa rağmen, mücadelemizi daima hukuk ve demokrasi zemininde yürüttük. Bedel ödedik, çile çektik, saldırılara göğüs gerdik, ama milletimizin bize sandıkta verdiği emanete asla halel getirmedik. 2023 imtihanını da alnımızın akıyla vererek, ülkeye ve milletimize hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

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