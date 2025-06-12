Aksaray'da 37 yıl hapsi bulunan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri 2 adet "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme" ve 2 adet "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından 2 yıldır aranan ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C. ve hırsızlık suçundan aranması olan T.D. isimli şahısların peşine düştü.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 şahsın izini süren JASAT ekipleri O.C. isimli şahsın Ankara'da, T.D. isimli şahsın ise Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri Ankara ve Şereflikoçhisar ilçesinde yaptığı 2 ayrı operasyonda 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.