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Aksaray'da 37 yıl hapsi bulunan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

Aksaray'da 37 yıl hapsi bulunan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

11:5112/06/2025, Perşembe
IHA
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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli de savcılıkça tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli de savcılıkça tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da karşılıksız çek ve 2 tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 37 yıl hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri 2 adet "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme" ve 2 adet "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından 2 yıldır aranan ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C. ve hırsızlık suçundan aranması olan T.D. isimli şahısların peşine düştü.


Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 şahsın izini süren JASAT ekipleri O.C. isimli şahsın Ankara'da, T.D. isimli şahsın ise Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri Ankara ve Şereflikoçhisar ilçesinde yaptığı 2 ayrı operasyonda 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.



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