Akşener'in savunduğu etiketçinin skandal Türkeş ve Yazıcıoğlu paylaşımları ortaya çıktı

Akşener’in “kumar masası”na benzettiği Altılı Masa’dan kalktıktan sonra hakaret ve tehditlerle yeniden oturtulmasına benzer bir süreç şimdi Muharrem İnce için işliyor. Adaylık için gerekli 100 bin imzayı toplayan İnce, “hain, AK Parti’nin adamı” denilerek Kılıçdaroğlu lehine çekilmeye zorlanıyor. Piyanist Fazıl Say, İnce’ye ‘şovmen’ derken 100 bin imzayı küçümsemek için Kore’de hayvanat bahçesindeki gorilin şartları düzelsin diye de 130 bin imza toplandığını yazdı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz da “İnce seçimin kaybedilmesine neden olursa, sokakta yürüyemez” dedi.