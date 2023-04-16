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Albayrak Medya'ya iki ödül

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (SBÜ) kuruluşunun 8’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Vefa Ödülleri ve 4. Şahane Medya Ödülleri iki dalda Albayrak Medya çalışanlarına geldi. Program çerçevesinde Yılın Özel Haberi Ödülü, Türk Cerrahisi Kan Kaybediyor haberiyle gazetemiz muhabiri Aybike Eroğlu’na verildi. Ödül töreninde Dijital Yayın Özel Ödülü’nü ise GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer aldı.

Aybike Eroğlu
04:00 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Doğukan Gezer (solda) Aybike Eroğlu (sağda)

Doğukan Gezer (solda) Aybike Eroğlu (sağda)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (SBÜ) kuruluşunun 8’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Vefa Ödülleri ve 4. Şahane Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Hamidiye Külliyesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane binasında gerçekleştirilen ödül töreninde Albayrak Medya Grubu, iki dalda ödüle layık görüldü. Program çerçevesinde Yılın Özel Haberi Ödülü, Türk Cerrahisi Kan Kaybediyor haberiyle gazetemiz muhabiri Aybike Eroğlu’na verildi. Ödül töreninde Dijital Yayın Özel Ödülü’nü ise GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer aldı.

Doğukan Gezer.

ADSIZ KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR

Kuruluşundan bu güne üniversiteye destek veren isimler ile sağlık temalı haberlerin adsız kahramanlarına teşekkür etmek için programın gerçekleştirildiğini belirten SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitenin kuruluş süreci ve günümüzde yürüttüğü hizmetleri anlattı.

Aybike Eroğlu.

VEFA ÖDÜLLERİ

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından takdim edilen “Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Vefa Ödülleri, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’na verildi. Vefa Ödülü verilen isimler arasında eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Kemal Memişoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yer aldı. Törende, Televizyon, Yazılı Basın,Ajans ve Dijital Yayın kategorilerinde verilen 4. Şahane Medya Ödülleri de sahiplerini buldu.

#Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Vefa Ödüller
#Doğukan Gezer
#Aybike Eroğlu
#Albayrak Medya
#Sağlık
1 saat önce
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