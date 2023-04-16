Albayrak Medya'ya iki ödül

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (SBÜ) kuruluşunun 8’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Vefa Ödülleri ve 4. Şahane Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Hamidiye Külliyesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane binasında gerçekleştirilen ödül töreninde Albayrak Medya Grubu, iki dalda ödüle layık görüldü. Program çerçevesinde Yılın Özel Haberi Ödülü, Türk Cerrahisi Kan Kaybediyor haberiyle gazetemiz muhabiri Aybike Eroğlu’na verildi. Ödül töreninde Dijital Yayın Özel Ödülü’nü ise GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer aldı.

Doğukan Gezer.

ADSIZ KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR

Kuruluşundan bu güne üniversiteye destek veren isimler ile sağlık temalı haberlerin adsız kahramanlarına teşekkür etmek için programın gerçekleştirildiğini belirten SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitenin kuruluş süreci ve günümüzde yürüttüğü hizmetleri anlattı.

Aybike Eroğlu.

VEFA ÖDÜLLERİ