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Alevler evin önündeki garajı sardı

Alevler evin önündeki garajı sardı

00:4021/05/2025, Çarşamba
IHA
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Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te bir evin önünde bulunan garajda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek garajı tamamen sardı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Karabük'te bir evin önündeki garajda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin önünde bulunan garajda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek garajı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Öte yandan yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



#Karabük
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