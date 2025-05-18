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Karabük'te camide çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te camide çıkan yangın söndürüldü

18:1418/05/2025, Pazar
IHA
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Yangın sonucu camide maddi hasar meydana geldi.
Yangın sonucu camide maddi hasar meydana geldi.

Karabük'te bir camide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Karabük'ün Yenice ilçesinde camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Olay, ilçeye bağlı Kayaarkası köyünde meydana geldi. Holamanoğlu Mahallesi Camii'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.


Yangında camide maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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