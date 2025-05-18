Karabük'te camide çıkan yangın söndürüldü

Olay, ilçeye bağlı Kayaarkası köyünde meydana geldi. Holamanoğlu Mahallesi Camii'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.