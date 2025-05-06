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Almanya'da Şansölye krizi: Merz başbakanlık için çoğunluğu sağlayamadı

Almanya'da Şansölye krizi: Merz başbakanlık için çoğunluğu sağlayamadı

11:356/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
AA
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Almanya'da Friedrich Merz ilk turda başbakan seçilemedi
Almanya'da Friedrich Merz ilk turda başbakan seçilemedi

Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, başbakanlık için parlamentoda gereken çoğunluğu sağlayamadı. Merz 316 oyun 310'unu alabildi.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan ilk tur oylamada yeterli oyu alamayarak başbakan seçilemedi. Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan mecliste yapılan gizli oylamada, Merz, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu aldı. Oylamada 307 "hayır" oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı. Başbakan seçilmek için gerekli olan 316 oya ulaşamayan Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından, Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara verdi.​​​​​​​ 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) mecliste toplam 628 sandalyesi bulunuyor.

Şimdi ne olacak?

Şansölye Olaf Scholz'un ardından göreve gelmeye hazırlanan Merz'in çoğunluğu sağlayamaması halinde, parlamentonun alt kanadı olan Bundestag'ın mutlak çoğunluğu sağlayabilecek alternatif bir adayı seçmek için 14 günlük bir süresi olacak. Bu seçeneğin de başarısız olması halinde anayasa cumhurbaşkanına en çok oyu alan adayı başbakan olarak atama, Federal Meclisi feshetme ve yeni bir federal seçim turu başlatma yetkisi veriyor.



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