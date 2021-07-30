Gündem Altı bin TLye çalışacak eleman bulamıyorlar Kocaman ilan astık gelen giden yok demek ki millette para var
ELAZİĞ

Altı bin TL’ye çalışacak eleman bulamıyorlar: Kocaman ilan astık gelen giden yok demek ki millette para var

Elazığ’da bir döner işletmesi, 6 bin TL maaş ile çalışacak eleman bulamıyor. Motor kurye arayan işletme sahipleri, dolgun maaşa rağmen vatandaşların henüz başvuru yapmadıklarını belirtti. Döner ustası Yurttutan "Paketçiler var ise bizi duyup gelsinler. Hatta 6 bin TL de değil 10 bin TL’dir. Yemeği, sigortası, içmesi, yatacağı yeri dahi veriyoruz ama eleman bulamıyoruz. Ondan sonra Elazığ halkı bize dürümümüz nerede diye kızıyor. Paketçi yok kardeşim paketçi bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Altı bin TL’ye çalışacak eleman bulamıyorlar: Kocaman ilan astık gelen giden yok demek ki millette para var
Elazığ’da bir döner işletmesi, 6 bin TL maaş ile çalışacak motorlu kurye bulamazken, paket servislerini iş yeri sahipleri götürmeye başladı.

Elazığ’da yemek sektöründe faaliyet gösteren Hatay usulü dönerci 6 bin TL maaş ile çalışacak eleman bulamıyor. İşletme çareyi son olarak ’6 bin TL maaş, SSK ve yemek veriyoruz’ şeklinde ilan yazarak cama astı. İşletme sahipleri, dolgun maaşa rağmen vatandaşların henüz başvuru yapmadıklarını belirtti.


"6 bin TL maaş veriyoruz ama eleman bulamıyoruz"


Dürüm sattıklarını belirten döner ustası Serkan Yurttutan, “Dürümlerimizi zaten Elazığ halkımız biliyor. Dürüm satmak kolay da eleman bulmak çok zor. 6 bin TL maaş veriyoruz ama eleman bulamıyoruz. Paketçiler var ise bizi duyup gelsinler. Hatta 6 bin TL de değil 10 bin TL’dir. Yemeği, sigortası, içmesi, yatacağı yeri dahi veriyoruz ama eleman bulamıyoruz. Ondan sonra Elazığ halkı bize dürümümüz nerede diye kızıyor. Paketçi yok kardeşim paketçi bulamıyoruz" dedi.

Kocaman ilan astık gelen yok


15 tane çalışan olduğunu aktaran Yurttutan "4 kişi daha alacağız ama bulamıyoruz. Günlüğü 200 TL’den yemeği sigortası bize ait kurye arıyoruz ama Elazığ’da kuryelere kıtlık girmiş bulamıyoruz. Motorla gezenler buraya gelsin. Gazi Caddesi 50’ler çarşısı karşısındayız. Görsünler diye dışarıya 1 metre boyutunda kurye aranıyor yazdık ama yine de gelen yok. Demek ki millette para var. Ben çalışmak için Ankara’dan geldim ama Elazığ’da çalışacak adam bulamıyoruz” diye konuştu.

7 bin lira maaşla yerli çoban bulamıyorlar: Yılda 150 bin lirayla memleketine dönen var
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Erzurum'da hayvancılıkla uğraşan aileler, dolgun maaş tekliflerine rağmen hayvanlarını otlatacak çoban bulmakta zorlandıklarını söylüyor. Köylüler çareyi kendi hayvanlarını otlatmakta veya yabancı uyruklu çoban getirmekte buluyor. Aziziye İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, Erzurum'da büyükbaş hayvan sayımız 900 bine ulaştı. Hayvanın çok olması çoban ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Benim bölgemde 100 tane köy var ve hepsinde hayvancılık var. Merada hayvancılık yaptığımız için çoban ihtiyacımız var. Kendi köylerimizde çoban bulamıyoruz. Iğdır, Ağrı gibi çevre illerden çoban getirmekle birlikte yabancı uyruklu Afgan, Suriyeli çoban buluyoruz diye konuştu.
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Köyde yaşayan gençlerin çobanlık yapmaması için birçok neden oluğunu belirten Karaman, şunları söyledi: Hayvancılık bölgesiyiz ama şehir merkezine yakınız. Gençleri köyde tutamıyoruz. Köyde duran gençlerin herhangi bir sosyal aktivitesi olmuyor. Şehirde yaşamak istiyorlar. İhtiyarların da çobanlık yapma şansı yok. Köyde duran gençleri artık evlendiremez olduk. Çobana kimse kız vermek istemiyor. Gençler asgari ücretle, sigortalı bir işte çalışarak evlenip yuva kurma hayaliyle köyden uzaklaşıyor. Hükümetimiz, köydeki insanları köyde tutmak için çalışma başlattı. Gençleri çobanlık yapmaya teşvik etmemiz lazım. Eğer devlet sigortasını öder ve maaşını verirse bu insanları tutabiliriz. Hem işsizlik oranı azalır hem de gençleri elde tutmuş oluruz. Şu an en düşük çoban maaşı 6-7 bin lira arasında değişiyor. Öyle çobanlar var ki bir yılda 150 bin lirayla memleketlerine dönüyorlar. Buradaki yerli insanları nasıl elde tutabiliriz bunu planlamamız lazım dedi.
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7 bin lira maaşla yerli çoban bulamıyorlar: Yılda 150 bin lirayla memleketine dönen var
Erzurum merkez Aziziye İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Hayat standartları değişti. Gençleri köyde tutamıyoruz. Asgari ücretle, sigortalı bir işte çalışarak evlenip yuva kurma hayaliyle köyden uzaklaşıyorlar. Artık köylerde çobana kız bile vermiyorlar. Gençler çobanlık yapmak istemeyince yabancı uyruklu kişiler bu mesleği yapıyor. Şu an en düşük çoban maaşı 6-7 bin lira arasında değişiyor" dedi.


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