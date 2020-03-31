Altun'dan Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştirenlere sert tepki: Taş koyanları millet affetmez

Koronavirüsle mücadele kapsamında dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek Milli Dayanışma Kampanyası başlattı. 7 maaşını bağışladığını açıklayıp herkese çağrı yapan Eroğan'ın başlattığı kampanyaya kısa sürede iş, sanat ve spor dünyasından destek yağdı.
"Millet sizi affetmeyecek"
Ancak sosyal medya teröristleri her zamanki gibi provokasyon yapmadan duramadı. Hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin söylemlerde bulunan
provakatörlere en güzel cevabı İletişim Başkanı Fahrettin Altun verdi. Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce açıklamalarda bulunan Altun şu ifadeleri kullandı: "Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez."
Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır.
Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez.
Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır.