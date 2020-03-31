Altun'dan Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştirenlere sert tepki: Taş koyanları millet affetmez

Koronavirüsle mücadele kapsamında dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek Milli Dayanışma Kampanyası başlattı. 7 maaşını bağışladığını açıklayıp herkese çağrı yapan Eroğan'ın başlattığı kampanyaya kısa sürede iş, sanat ve spor dünyasından destek yağdı.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Biz bize Yeteriz Türkiyem” paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü 'BizBizeYeterizTürkiyem', 'BizBizeYeteriz” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Millet sizi affetmeyecek"

Ancak sosyal medya teröristleri her zamanki gibi provokasyon yapmadan duramadı. Hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin söylemlerde bulunan

provakatörlere en güzel cevabı İletişim Başkanı Fahrettin Altun verdi. Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce açıklamalarda bulunan Altun şu ifadeleri kullandı: " Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez."

Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır.

Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 30, 2020