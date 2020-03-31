Gündem Altundan Milli Dayanışma Kampanyasını eleştirenlere sert tepki Taş koyanları millet affetmez
ANKARA

Altun'dan Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştirenlere sert tepki: Taş koyanları millet affetmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na, sosyal medya teröristlerinden "hükümet yine para topluyor" gibi çirkin paylaşımlar yapıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da provakatörlere cevabını Twitter hesabından verdi. "Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez" diyen Altıun'u paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Koronavirüsle mücadele kapsamında dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek Milli Dayanışma Kampanyası başlattı. 7 maaşını bağışladığını açıklayıp herkese çağrı yapan Eroğan'ın başlattığı kampanyaya kısa sürede iş, sanat ve spor dünyasından destek yağdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Biz bize Yeteriz Türkiyem” paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Biz bize Yeteriz Türkiyem” paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü 'BizBizeYeterizTürkiyem', 'BizBizeYeteriz” ifadelerini kullandı.

"Millet sizi affetmeyecek"

Ancak sosyal medya teröristleri her zamanki gibi provokasyon yapmadan duramadı. Hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin söylemlerde bulunan

provakatörlere en güzel cevabı İletişim Başkanı Fahrettin Altun verdi. Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce açıklamalarda bulunan Altun şu ifadeleri kullandı: "Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez."

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