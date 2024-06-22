Altyapı seferberliği: Kahramanmaraş'a 100 yıl hizmet verecek

Asrın felaketinde altyapısı ağır hasara uğrayan Kahramanmaraş’ta yenilenmesi bin 350 kilometre içme suyu ve bin 350 kilometrelik kanalizasyon hattı yenileniyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin altyapısına 500 milyon TL harcayacaklarını belirtti. Yeni Şafak’a konuşan Görgel, “Altyapımızın yenilenmesi için 10 milyar TL’lik kaynak sağlandı. Şehrimizin altyapısını en az 100 yıl hizmet verecek şekilde yenileyeceğiz” dedi.





2 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Görgel, “Kahramanmaraş’ımıza 150 kilometre de yağmur suyu hattı kazandıracağız. Projelerimizin tamamı bittiğinde inşallah 2 yıl içerisinde şehrimizin altyapı sorunu büyük oranda ortadan kalkmış olacak.” Kahramanmaraş’ta yapılacak deprem müzesi hakkında bilgi veren Görgel, “Ebrar sitelerinin bulunduğu alanda ciddi bir yıkım oldu. Bölgede yeni bir planlama var. Büyükşehir Belediyesi olarak 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Müzesi projesinin şehrimizde, en çok yıkımın olduğu bölgede hayata geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.





JAPON MÜZESİ İNCELENDİ

Kahramanmaraş’ta yapılacak olan deprem müzesi hakkında ve deprem turizmi hakkında bilgi veren Görgel, “Ekiplerimiz Japonya’daki müze başta olmak üzere hüzün turizmi kapsamında tüm örnekleri inceledi, projemizi hazırlıyoruz” ifadesini kullandı.





HASARLI BINA YIKIMLARI SÜRÜYOR

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerinde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Onikişubat ilçesi Ali Sezal Bulvarı'nda depremde ağır hasar gören 2 bloktan oluşan 8'er katlı Çırağın Apartmanı'nın yıkımına iş makineleriyle başlandı. Çıkan molozlar ise kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşınıyor.



