Gündem Polis simitçi ve mısırcı kılığına girerek dolandırıcılık şebekesini çökertti
AMASYA

Amasya haberleri: Polisler leblebici, simitçi kılığında dolandırıcılık şebekesini çökertti

Polis simitçi ve mısırcı kılığına girerek dolandırıcılık şebekesini çökertti

Amasya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda polis ekipleri, 6 kişilik dolandırıcılık şebekesini leblebici, mısırcı ve simitçi kılığına girerek 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı şafak operasyonuyla yakaladı.

Haber Merkezi AA
Polis simitçi kılığında, simit satarken.
Polis simitçi kılığında, simit satarken.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda çalışma başlatan Merzifon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, organize suç örgütüne yönelik teknik ve farklı mesleklere ait kıyafetleri giyerek fiziki takibin ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde operasyon düzenledi.

Polis simitçi, mısırcı kılığına girdi

Polis ekipleri, belirledikleri adreslerde simitçi, mısırcı ve esnaf gibi davranarak yerlerini aldı. Haklarında yakalama kararı bulunanlardan 3'ü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda da 2 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, cep telefonu ve hatları, telsiz ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

  • Örgütün pek çok kişiyi, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyerek yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında daha önce de M.T. gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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