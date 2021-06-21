Gündem Amasyada 5 katlı apartmana giren yılan korkuttu
AMASYA

Amasya'da 5 katlı apartmana giren yılan korkuttu

Amasya'da apartmana giren yılan, kat sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak doğaya bıraktı.

Haber Merkezi İHA
Amasyada 5 katlı apartmana giren yılan korkuttu
İtfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi.

Amasya'daki olay, Suluova ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın bodrum katına inen vatandaşlar koridorun ortasında yaklaşık yarım metre uzunluğundaki yılanı gördü. Vatandaşlar, panikle durumu binada oturan diğer vatandaşlara bildirirken, yılan depo olarak kullanılan bodrum katındaki sığınağa girdi.

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Panikle evlerinden çıkan diğer vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı bulmak için binanın bodrum katında çalışma başlattı.

İHA

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Kısa sürede yılanı yakalayan Suluova Belediye itfaiye ekipleri daha sonra yılanı şehirden uzak bir noktada doğaya bıraktı.

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