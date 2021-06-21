Amasya'da 5 katlı apartmana giren yılan korkuttu

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Cumhurbaşkanlığı 'kripto para' konusunda uyardı: Paralarınızı resmi bankalarda tutun

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kripto paralar için uyarıda bulundu. Kripto varlıkların sadece elektronik ortamlarda saklanabildiğine, soğuk ve sıcak cüzdan olmak üzere iki farklı ortam kullanılabildiğine ve bunların kontrolünün yapılamadığına dikkat çekilerek, "Gerçek paraları saklamak için, sıcak ve soğuk cüzdanlar değil, ülkelerin güvenli kabul ettikleri resmi banka hesapları gibi para saklama mekanizmaları kullanılmalıdır" denildi.