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Amasya’da buğday yüklü TIR devrildi

Amasya’da, bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde buğday yüklü TIR devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada tonlarca buğday yol kenarına döküldü.

23:50 . 9/07/2023 Pazar
DHA
TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, Amasya-Doğantepe yol ayrımında meydana geldi. Abdullah Şahiner (48) yönetimindeki 05 ABD 220 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Şahiner, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TIR'da yüklü olan tonlarca buğday yol kenarına döküldü. Buğdayın toplanması için çalışma başlatıldı.


#Amasya
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#kaza
29 dakika önce
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