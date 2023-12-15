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Amasya'da minibüsle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı.

17:13 - 15/12/2023 Cuma
AA
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştı. sonucu 7 kişi yaralandı.


Mustafa G. idaresindeki 34 ELJ 355 plaka otomobil, Çorum-Merzifon kara yolu Çaybaşı mevkisinde, Hüseyin A'nın kullandığı 05 S 5234 plakalı minibüsle çarpıştı.


İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Beş öğrenci yaralandı

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile minibüste bulunan 5 öğrenci, sağlık ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.




#Amasya
#minibüs
#yaralı
#trafik kazası
1 saat önce
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