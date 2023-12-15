Amasya'da minibüsle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştı. sonucu 7 kişi yaralandı.
Mustafa G. idaresindeki 34 ELJ 355 plaka otomobil, Çorum-Merzifon kara yolu Çaybaşı mevkisinde, Hüseyin A'nın kullandığı 05 S 5234 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Beş öğrenci yaralandı
Kazada yaralanan araç sürücüleri ile minibüste bulunan 5 öğrenci, sağlık ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.