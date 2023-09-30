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Amasya'da otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Pınar Görgü
08:30 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan Erova firmasına ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.


Altı kişi öldü 35 kişi de yaralandı

Kazada, 6 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar çevre hastanelerine kaldırıldı

Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 6 kişinin cesedi de morga götürüldü.


Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.



#Amasya
#kaza
#trafik
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