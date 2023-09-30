Amasya'da otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Altı kişi öldü 35 kişi de yaralandı

Altı kişi öldü 35 kişi de yaralandı

Kazada, 6 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.