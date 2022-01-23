Amasya’da yolcu otobüsü karlı yolda kaza yaptı: 30 yaralı

Adıyaman’dan Giresun yönüne giden Emrah Kızılay yönetimindeki 02 ABN 632 plakalı yolcu otobüsü Amasya merkez DSİ kavşağı civarında yağış sonucu karla kaplı yolda kontrolden çıkarak savruldu. Bariyerlere çarparak durabilen otobüste maddi hasar oluştu.
Otobüsün camlarının patladığı kazada, 1’i çocuk 30 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Yaralanan yolcular ambulanslar ve itfaiye aracıyla yakında bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.