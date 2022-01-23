Gündem Amasyada yolcu otobüsü karlı yolda kaza yaptı 30 yaralı
AMASYA

Amasya’da yolcu otobüsü karlı yolda kaza yaptı: 30 yaralı

Çorum-Amasya karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1’i çocuk, 30 yolcu yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Amasya’da yolcu otobüsü karlı yolda kaza yaptı: 30 yaralı
Trafik levhasına çarparak durabilen otobüste maddi hasar oluştu.

Adıyaman’dan Giresun yönüne giden Emrah Kızılay yönetimindeki 02 ABN 632 plakalı yolcu otobüsü Amasya merkez DSİ kavşağı civarında yağış sonucu karla kaplı yolda kontrolden çıkarak savruldu. Bariyerlere çarparak durabilen otobüste maddi hasar oluştu.

İHA

Otobüsün camlarının patladığı kazada, 1’i çocuk 30 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Yaralanan yolcular ambulanslar ve itfaiye aracıyla yakında bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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