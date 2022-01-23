Amasya’da yolcu otobüsü karlı yolda kaza yaptı: 30 yaralı

Hayat

İskender Pala yeni romanı A-71'i anlattı: Türkiye dünyanın geleceğinde söz sahibi konumda

Yeni romanı “A-71” için uzun okumalar yaptığını söyleyen ünlü yazar İskender Pala, “Romanım 2071 Türkiye vizyonu için de öngörüleri mesele ediniyor” diyor ve ekliyor: Ortadoğu’daki trajedi, insanlığın Suriye ile imtihanı, süper güçlerin bu bölgeyle alakalı planları, Evangelizm ve Siyonizm de bugün artık uyanmamız gereken konular arasında. Türkiye bölgede önemli bir güç ve dünyanın geleceğinde mutlaka söz sahibi konumda.”