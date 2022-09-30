Ambulanstan 12 kaçak göçmen çıktı

İBB'nin müzayededen satın aldığını açıkladığı çalıntı kitabe bakanlığın girişimleriyle Türkiye'ye getirildi

Hollanda'da bir müzayede evinde satışa konulan ve Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarıldığı belirlenen Şile Bozgoca Camii Kitabesi anavatanına geri döndürüldü.



Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının iş birliğinde yürütülen çalışmalarla Türkiye'ye iadesi sağlanan kitabe, Türk Hava Yolları'na ait uçakla sabaha karşı İstanbul Havalimanı'na getirildi.



Havalimanının Gümrük Müdürlüğünde gerekli işlemleri yapılan kitabe, sergilenmek üzere Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne götürüldü.



Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 20 Eylül 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, satışa konulan kitabeyi müzayededen satın aldıklarını ve İstanbul Kent Müzesi'nde sergileyeceklerini duyurmuştu.



Bunun üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'nin Hollanda Büyükelçiliğince 16 Eylül'de nota verildiğini, eserin çalıntı olduğunun ilan edildiğini, satışın durdurulmasının ve eserin iadesinin istendiğini açıklamıştı.



Coşkun, illegal yollarla yurt dışına çıkarılan eserlerin uluslararası piyasadan satın alınmasının, Türkiye'nin hak ve iddialarına zarar verdiğini vurgulamıştı.

