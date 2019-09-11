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POLİTİKA

Amca ve dayı kızlarını müdür yaptı

CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 2014’teki mahalli seçimlerin ardından amcasının kızı Özlem Salman Günalp’i özel kalem müdürü, dayısının kızı Gülden Atik’i de Hukuk İşleri Müdürü yaptı. Bu kıyak belediye harcamalarını katladı. 2015-2018 yılı faaliyet raporlarına göre iki müdürlük toplam 51 milyon lira harcadı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Vefa Salman
Vefa Salman

CHP’li Yalova Belediye Başkan Vefa Salman, 2014 mahalli seçimlerinin ardından amcasının kızı Özlem Salman Günalp’i özel kalem müdürü, dayısının kızı Gülden Atik’i ise hukuk işleri müdürü yaptı. Güncel borcu 250 milyon liraya dayanan CHP’li Yalova Belediyesi’nin özel kalem ve hukuk işleri müdürlüğü harcamaları ise dudak uçuklattı. 262 bin nüfuslu CHP’li belediyesinin 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılı faaliyet raporları incelendiğinde sadece 2 müdürlüğün 51 milyon lira harcama yaptığı görüldü.

  • Gülden Atik
  • ***
  • Özlem Salman Günalp

4 YILDA 32 MİLYON HARCADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun her fırsatta ‘israfı önleyeceğiz’ sözleri kendi belediyelerinde karşılık bulmadı. Belediye başkanı seçilmesinin ardından yaptığı atamalarla gündeme gelen CHP’li Vefa Salman’ın amca kızı Özlem Salman Günalp’in harcamaları Yalova Belediyesi Faliyet Raporlarına yansıdı. Özlam Salman Günalp yönetimindeki Özel Kalem Müdürlüğünün 2015 yılında 7 milyon 140 bin 944 lira, 2016 yılında 7 milyon 803 bin 415 lira, 2017 yılında 7 milyon 995 bin 635 lira ve 2018 yılında 9 milyon 269 bin 537 liralık harcama yaptığı görüldü. 4 Yıllık harcama bilançosu ise 32 milyon 209 bin lirayı buldu.

HUKUK İŞLERİNDE İSRAF

Yalova Belediye Başkanı Salman’ın dayısının kızı Hukuk İşleri Müdürü Gülden Atik de kesenin ağzını açtı. Yalova Belediyesi Faaliyet Raporlarına bakıldığında Atik’in yönetimindeki Hukuk İşleri Müdürlüğünün 2015 yılından 6 milyon 444 bin 894 lira, 2016 yılından 2 milyon 971 bin 482 lira, 2017 yılında 5 milyon 25 bin 628 lira 2018 yılında 6 milyon 283 bin 244 liralık harcama yaptı. 4 yılın harcama maliyeti belediyeye 20 milyon 725 bin lira olarak yansıdı. Yalova Belediyesi’nin hiçbir döneminde yaşamadığı kadar büyük sıkıntılar yaşadığını belirten AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, “Hacizlerle, icralarla, belediyedeki masalara, sandalyelere, veznede oturup günlük su tahsilatını yapan belediye çalışanlarının başında icra memurları durup, gelen her kuruşu belediyeden tahsil etmeye çalışıyorlar. Çok üzücü bir durum. Kurumları bu şekilde ayaklara düşürmenin doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.

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HACZEDİLMEDİK YER KALMADI

Bağatar, “Aldığımız duyumlara göre belediyenin borçlu olduğu firmaların avukatları, köy otobüs duraklarını, otogar ve çevresinde belediye otobüslerinin peşinden koşuyorlar. Bir belediyenin düştüğü duruma bakın. Alacaklı avukatlar otobüs duraklarında bekleyip otobüsleri haciz etmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

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