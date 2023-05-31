Anadolu irfanı galip geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni’nde “Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir” dedi.

28 Mayıs zaferinin ardından ilk programına katılan Erdoğan, TOBB üyelerine “Türkiye’ye hizmet mücadelemizde bugüne kadar hep sizlerle yol yürüdük. Ne yaptıysak beraber yaptık, sırt sırta vererek beraberce başardık, demokrasiye yönelik tehditlere de beraber göğüs gerdik” diye seslendi.

KADER SEÇİMİ YAŞADIK

Tarihin en önemli seçim süreçlerinden birini başarıyla tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Elbette seçim sürecini tüm yönleriyle enine boyuna değerlendireceğiz. Aynı şekilde sokaklardaki o eşi benzeri görülmemiş coşkunun arkasında yatan sebepleri de çok iyi analiz edeceğiz. Gerek anlamı gerekse sonuçları itibarıyla ülke olarak bir ‘kader seçimi’ yaşadığımızın farkındayız.”

SİYASET MÜHENDİSLERİ HEDEFİNE ULAŞAMADI

“Milletimiz, tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi istiklal ve istikbaline yönelik hayasız akınları görmüş, iradesine sahip çıkarak bunları durdurmuştur. Türk ile Kürt’ün, Alevi ile Sünni’nin arasına serpilmek istenen fitne tohumlarını, aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bu mübarek topraklar reddetmiştir. Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedefine ulaşmamıştır.”

KAZANAN TÜRK MİLLETİ

“Seçim maratonunun kazananı, Türk demokrasisi ve Türk milleti olmuştur. Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran, kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım, bu seçimin tartışmasız kazananıdır. Kampanya sürecinde yapılan tüm kışkırtmalara rağmen, sandığa gölge düşürmeyen her bir insanımız bu seçimin kazananıdır. Yabancı dergi kapakları üzerinden yürütülen propagandalara aldırmadan, hiçbir baskı altında kalmadan iradesini sandığa yansıtan her bir kardeşim, bu seçimin kazananıdır. Kendi öz yurdunda yıllardır parya muamelesi gördüğü halde hukuk ve meşruiyetten ayrılmayan sessiz çoğunluk, bu seçimin kazananıdır.”

MİLLİ İRADE TECELLİ ETTİ

“Sırf farklı tercihlerde bulunduğu için iğrenç hakaretlere uğrayan yüreği yaralı depremzedelerimiz, bu seçimin en büyük kazananıdır. Terör örgütü mensuplarının tehditlerine boyun eğmeyerek sandıklara koşan yurt dışındaki tüm gurbetçilerimiz, bu seçimin kazananıdır. Dünyanın dört bir yanında ‘Türkiye’ denilince gözleri parlayan, gözlerinden damlalar akan, ülkemiz için dua eden, bizimle sevinip bizimle üzülen tüm mazlum ve mağdurlar, bu seçiminin kazananıdır. Allah’a hamdolsun milli irade bir kez daha en güzel, en hayırlı şekilde tecelli etmiştir. Türkiye Yüzyılı teklifimiz, hem 14 Mayıs’ta hem de 28 Mayıs’ta milletimiz tarafından büyük bir teveccühle kabul görmüştür.”

Vize sorununu çözeceğiz

TOBB’un Genel Kurullarında iş adamlarıyla bir araya gelmeye çaba gösterdiklerini, her sektörün meselelerini uzun uzun iş adamlarıyla istişare ettiklerini anlatan Erdoğan, AB’yle yaşanan vize sorununun çözümü için sinyal verdi. İş adamlarıyla istişarelerin süreceğinin altını çizen Erdoğan, şunları ifade etti: “Bu istişarelerimizin meyvelerini her alanda beraber topladık. Sorunların çözümü noktasındaki pek çok müjdeyi de yine bu toplantılar vasıtasıyla kamuoyuyla paylaştık. İnşallah bundan sonra sizlerle yine bir araya gelecek ve bu adımları da birlikte atacağız. Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Sizlerin her alanda önünüzü açmak, yolunuza çıkan engelleri ortadan kaldırmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Buradan tüm iş dünyamıza seslenmek istiyorum, dünyanın ve bölgemizin içinde bulunduğu konjonktür belki de bizlere tarihimizin en büyük fırsatlarını sunuyor. Bu fırsatları, enerjimizi tüketecek iç tartışmalarla, sahte gündemlerle heba edemeyiz. Boşa harcayacak tek bir anımız dahi olmadığının altını çizmek istiyorum.”

Felaket tellallarına prim vermeyin

29 Mayıs itibarıyla milletin bankadan para çekemeyeceğini iddia edenlerin, döviz kuru ve sebze fiyatlarının uçacağı hezeyanına kadar “tüm tuşlara bastığını” vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne oldu, bankalar filan falan hepsi kapandı mı? Hepsi artık kasaları masaları filan falan boşalttılar mı? Hepsi yalan. Millete ve iş dünyasına korku salmak adına piyasa spekülasyonu dahil her türlü çirkefliği sergilediler. Sırf üç beş oy daha fazla alabilmek için siyasi tarihimizin en rezil kampanyasını yürüttüler. Ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamadılar. İş dünyamızı ürkütmeyi, panikletmeyi başaramadılar. İnşallah bundan sonra da bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Sizlerden, ağızlarını her açtıklarında Türk ekonomisiyle ilgili sürekli kötü tablolar çizen felaket tellallarına prim vermemenizi istiyorum. Bunlar kendi hezimetlerine milleti de ortak etmek isteyen zavallılardır.”

Millet kumar masasına tekme vurdu

Halkın, 5 sene daha “İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün” dediğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Millet, ilkeler ve değerler yerine, bakanlık ve milletvekilliği pazarlığı üzerine kurulu kumar masasını tekmeyi vurarak devirmiştir. Hatta ‘Hesap uzmanıyım’ diye övünenler, Dimyat’a pirince giderken evlerindeki yaklaşık 40 milletvekilinden de olmuştur. İktidar hırsıyla yapılan yanlış hesaplar, bu sefer çok enteresan, Bağdat’tan değil ama sandıktan dönmüştür. Bakınız; ben hesap uzmanı değilim, ekonomistim. Burada, bu hesabı sizlerle de paylaşayım. CHP’nin vekil sayısı 2018’de 146 idi. 2023’te vekil sayısı 169’a çıktı. Fakat buradan tabii kiralık vekiller verdiler. Onlar da 40 tane. 40 tane kiralık vekil gidince bu defa net olarak nereye düştü CHP’nin vekil sayısı? 129’a düştü. Şimdi hesap uzmanı bu işi böyle yapar mı? 17 vekil burada düşmüş oldu. Bundan sonrasını herhalde, oraya gönül vermiş olan tüm CHP’li arkadaşlar da düşünecektir. Eski Türkiye ittifakı, sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kart yemiştir.”

Bölgenin yükselen yıldızı olacağız

“Toplumumuzun farklı kesimlerinde yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız” ifadelerini kullanan Erdoğan “Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde bundan taviz vermedik. Türk ekonomisinin yıllarca başını ağrıtan yüksek enflasyon meselesini tek haneli rakamlara indirerek halkımızı rahatlatan bizdik, yine biz olacağız” dedi. “İçinde bulunduğumuz dönemde girişimci dış politikamızı ticaretle, enerjiyle, turizmle, kültürle, savunmayla destekleyerek devam ettireceğiz” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Türkiye’yi bölgesinin yükselen yıldızı haline getireceğiz, bunda kararlıyız” dedi.

Daha çok istihdam

21 yıldır olduğu gibi yine işlerine bakarak kendi gündemlerine odaklanacaklarını ve ellerindeki imkanları en güzel şekilde kullanmaya çalışacaklarını belirten Erdoğan, yeni pazarlar, yeni müşteriler bulmanın peşinde koşacaklarını dile getirdi. Erdoğan, “Gerek ülkemize yatırımlar çekecek gerekse o ülkelerde bizler yatırımlara gireceğiz. Daha fazla üretecek, daha fazla ihracat yapacağız. Ve bu konuda 5 ilkemiz var. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme. Bunu ülkemiz başarır mı? Başarır ve başaracağız. İnşallah daha çok sayıda insanımıza istihdam oluşturacağız. Türkiye’nin yumuşak gücünü, Türkiye’nin artan itibarını ekonomik olarak da fırsata dönüştürmeye gayret edeceğiz” ifadesini kullandı.

Tebrikler sürüyor

Yüzyılın seçiminden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dünya liderlerinin tebrik telefonları ve mesajları sürüyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Erdoğan ile telefon görüşmesinde tebriklerini ileterek seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını temenni etti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, telefonla aradığı Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Reisi, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.

NETANYAHU ARADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi dolayısıyla tebrik etti ve seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo De Sousa, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Fas Kralı 6. Muhammed, Nijerya’da yeni seçilen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hasan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Albay Assimi Goita, Malta Cumhurbaşkanı George Vella da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.











