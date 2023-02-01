Anaokulunda ücretsiz yemek 6 Şubat’ta başlıyor: İlk etapta 1 milyon 450 bin öğrenci yararlanacak

İkinci yarı yılın başlayacağı 6 Şubat itibarıyla okullarda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasına geçiliyor. Bu tarih itibarıyla 1 milyon 450 bin öğrencinin yararlanacağı hizmet, kademeleri olarak artırılarak 5 milyon öğrenciye ulaşacak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, kentteki 3, 4 ve 5 yaşında olan yaklaşık 189 bin öğrenciye bir öğün yemek uygulamasına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Yazıcı, “Normal eğitim yapan okullarımızda öğlen yemeği olarak, ikili eğitim yapan okullarımızda da günün ortasında çocuklarımıza sunulacak. Bu yemek hizmetinde sunum imkanı olan okulların kendisine bizzat bütçe aktarılması için gerekli çalışmalar yapıldı. Okullarımız kendi mutfaklarında yemek üretimi yapıp öğrencilere sunacak. Ayrıca yiyecek, içecek alanı olan meslek liseleri aynı şekilde yemek üreterek okullara sunacak. Yine öğretmen evlerimizde okulların bulunduğu konuma göre en uygun yemek üretilecek alanları belirledik” diye konuştu.

1010 ANAOKULU

Yazıcı, “Milli Eğitim Bakanlığı taşımalı eğitime devam eden öğrencilere de ücretsiz yemek imkanını sağlamak için çalışıyor. İstanbul’da 95 taşımalı okulumuz var. 7 ilçemizde bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu okullardaki öğrencilerimizle yüzde 100’e yakın bir artırımla ikinci döneme başlıyoruz. dedi. Okul öncesi dönemin temel eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak kademe olduğunu belirten Yazıcı, “İstanbul’a 3 bin anaokulu hedefi belirlendikten sonraki 8 aylık süreçte çok ciddi bir çalışmaya imza atıldı. Daha önce 158 olan anaokulu sayısı şu an itibarıyla 1010’a çıktı” diye konuştu. Geçen dönem yaklaşık 50 bin öğretmenden 10 binin İstanbul’a atandığını hatırlatan Yazıcı, “1 Eylül 2022’de 2 bin 400 okul öncesi öğretmeni İstanbul’a atandı. Böylece şehrimiz yeni eğitim dönemine güçlü başlangıç yaptı” dedi.

Menüler diyetisyen kontrolünde

Ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin örnek menüler hazırlanırken çocukların günlük enerji ve besin ögelerinin dengeli alınmasına dikkat edilecek. Bu kapsamda diyetisyenlerden destek alınacak. Az tuz tüketimine, tatlılarda hiçbir şekilde yapay tatlandırıcı kullanılmamasına dikkat edilecek. Bakanlık, normal eğitim yapan okullarda öğlen yemeği seçeneği kullanılmasını öneriyor. Bu okullarda ailelerle birlikte alınacak karar doğrultusunda sabah kahvaltısı menüsü de kullanılabilecek. Ayrıca diyetisyen desteği ile okullarda hazırlanacak olan haftalık beslenme listesi okulun web sayfasında yayınlanacak. Okullarda sürecin planlanması, hazırlanması ve uygulanması aşamasında temizlik ve hijyene dikkat edilecek. Ücretsiz beslenme desteği verilecek olan öğrencilerin velilerinden izin belgeleri alınacak. Belgede veliler, öğrencinin beslenmeye bağlı herhangi bir alerjisi veya hassasiyetinin olup olmadığını yazılı olarak beyan edecek.



