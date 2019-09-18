Anayasa için hedef 2021

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü’nde düzenlenen üçlü zirvede yaklaşık iki yıl önce Soçi’de kurulması kararlaştırılan yeni Suriye anayasasını yazacak heyetin çalışmaya başlaması kararlaştırıldı. Eylül sonu yapılacak BM Genel Kurulu öncesinde anayasa komisyonu konusunda uzlaşma sağlanması bekleniyordu. Komisyonda yer alacak isimler konusunda yaşanan pürüzler de önceki günkü zirve ile birlikte aşılmış oldu. Anayasa komitesinde rejim, muhalefet, Suriyeli aydın ve sivil toplum temsilcilerden ellişer kişi olmak üzere toplam 150 kişi yer alacak. Komite, ülkenin yeni anayasa metnini hazırlayacak.

ÖNCE USUL BELİRLENECEK

Anayasa komitesi liderlerin açıklamasının yanında ortak bildiriye de yansıdı. Bildiride anayasa komitesinin oluşumuna dair çalışmanın başarıyla tamamlanmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında çalışacak komite en kısa sürede bir araya gelerek çalışmaya başlayacak. Komite ilk olarak mesaisine ilişkin usul ve esasları belirleyerek başlayacak.

HEDEF SEÇİME YETİŞMESİ

Komisyonun usul ve esasları belirledikten sonra, Suriye’de tüm tarafların temsil edileceği demokratik bir anayasa yazım süreci başlayacak. Komisyonun çalışmalarıyla ilgili süreç 2020 yılında yoğunlaşacak. 2021 yılında Suriye’de gerçekleşecek olan genel seçimler öncesinde çalışmaların tamamlanması hedefleniyor. Komisyonun çalışmalarını bu tarihe kadar tamamlanmaması durumunda Suriye’deki çözüm umutları ertelenmiş olacak. 2021’deki seçim yeni anayasaya göre yapılırsa Suriye’de demokratik bir adım atılmış olacak.