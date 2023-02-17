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Anıların peşinde

Depremzedeler enkazlarda sadece yakınlarını değil, anılarını da arıyor. Depremde ablasını enkazdan çıkartan ancak 12 yaşındaki yeğeni Yusuf’u kaybeden Aynur Yeldoğan, tedavi için Ankara’ya gönderdiği ablasının giderken kendisine “Oğlumun fotoğraflarını bulun, anısını yaşatayım” dediğini anlattı.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
Canberk Doğan
Canberk Doğan
04:00 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Depremzedeler enkazlarda sadece yakınlarını değil, anılarını da arıyor.

Depremzedeler enkazlarda sadece yakınlarını değil, anılarını da arıyor.

Depremzedeler enkazlarda sadece yakınlarını değil, anılarını da arıyor. Binlerce yaşamı hayattan koparan asrın felaketinde depremzedeler enkazlarda kaybettikleri yakınlarından bir anı kurtarabilmek için çabalıyor. Depremde ablasını enkazdan çıkartan ancak 12 yaşındaki yeğeni Yusuf’u kaybeden Aynur Yeldoğan, tedavi için Ankara’ya gönderdiği ablasının giderken kendisine “Oğlumun fotoğraflarını bulun, anısını yaşatayım” dediğini anlattı: “Onun için burada bir umut fotoğraf arıyorum. Enkazdan anı çıkartmaya çalışıyoruz. Madalyalarını da arıyoruz. Baktıkça güzel şeyler hatırlayalım. Ulaşabilirsek güzel olur.”


#Deprem
#Adıyaman
#Enkaz
2 saat önce
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Anıların peşinde
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