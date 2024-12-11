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Ankapark davası yeniden görülecek

Ankapark davası yeniden görülecek

Oğuzhan Ürüşan
04:0011/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Karar sonrası taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlık yeniden ele alınacak.
Karar sonrası taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlık yeniden ele alınacak.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi ile tasfiye edilen Ankapark Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. arasında devam eden Ankapark davasında yeni bir karar alındı. Belediyenin, 2020’de Ankapark’ın işletme sözleşmesini feshetmesi üzerine başlayan davada, alt mahkemeler belediyeyi haklı bulmuş ve davacı şirketin talebini reddetmişti. Ancak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kararın gerekçelendirilmesinde eksiklikler olduğunu ve usul hatası yapıldığını belirterek dosyanın tekrar incelenmesi gerektiğine karar verdi. Karar sonrası taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlık yeniden ele alınacak.


#politika
#CHP
#Ankapark

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