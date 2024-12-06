İzmir’den CHP medyasına milyonlar aktı

Her yıl ağustos ve eylül aylarında düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl da CHP'li belediyelerin israf harcamalarına sahne oldu. Kültürpark'ta düzenlenen etkinliklerin medya çalışmalarına milyonlarca lira aktı. Fuarın tanıtım ve medya giderlerinin toplamda 11 milyon 865 bin TL’yi bulduğu ortaya çıktı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne (İZBB) bağlı İzmir Fuarcılık A.Ş.’nin kendilerine yakın TV kanallarına istisna usulle harcama yaparak ‘reklam karşılığı’ 2 milyon 195 bin lira para aktardığı öğrenildi.

İZBB Başkanı Cemil Tugay ve yönetimi Tele 1, Sözcü TV, Halk TV ve KRT başta olmak üzere beş yayın kuruluşuna reklam karşılığı ödemelerde bulundu. Fuar süresince bant ve spot reklamlar karşılığında hizmet alımları gerçekleştirildi. Reklam gelirlerinde aslan payı Halk TV’ye gitti. Fuar süresince programların çekimi için 1 milyon 100 bin lira harcandı. Ekol TV’ye 500 bin, KRT TV’ye 300 bin, TELE 1’e 200 bin ve Sözcü TV’ye 95 bin TL ödeme yapıldı.