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Vekillere medya yasağı koydu

Vekillere medya yasağı koydu

Mehmet Güney
04:006/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP’de Genel Başkan Özgür Özel’e isyan bayrağı açan milletvekilleri, basına kapalı grup toplantısında uyarı aldı. Özel, sosyal medya uyarısı yaptığı vekillere, televizyonlara çıkma yasağı da getirdi. Özel, “Bazılarıyla yolları ayırabiliriz” dedi. Muhalifler, Atatürk’ün bir sözünü örnek göstererek, Özel’i kendilerini dinlememekle suçladı.

CHP’de kapalı kapılar ardında eleştirilen ‘muhalefet tarzı’ Meclis Grubu’na taşındı. Genel Başkan Özgür Özel, 9-20 Aralık tarihleri arasında Meclis Genel Kurul ayağı görüşülecek bütçe maratonu öncesinde partisinin grubunu basına kapalı topladı.


ASIL GÜNDEMDEN KOPUĞUZ

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre toplantıda milletvekillerinin Özel’e, “CHP bütçe görüşmelerine takıldı, asıl gündemden uzaklaştı” dediği belirtildi. CHP’nin asıl gündeminin ise yönetim ve parti içi sorunların artması olduğu vurgulandı. Bir milletvekili ise Atatürk’ün bir sözüne atıf yaparak yönetimi eleştirdi. Atatürk'ün, “Parti kötü yönetiliyorsa eleştirin” sözünü hatırlatan milletvekili eleştirinin CHP’nin ruhunda bulunduğunu belirterek Özel’i eleştirdi. Buna Özel’in cevabının, “Partinin kötü yönetildiğini mi düşünüyorsun” olduğu öğrenildi.


BAZILARIYLA YOLLARI AYIRABİLİRİZ

Öte yandan milletvekillerine Özel’den de sosyal medya uyarısı geldi. CHP’yi ve yönetimi hedef alan paylaşımların rahatsızlığını dile getirdi. Özel, “Partinin bir sürü yetkili organı var. Partiyi sosyal medyada, televizyonda tartışmanın anlamı yok. Bazılarıyla yolları ayırabiliriz” dediği öğrenildi.


#politika
#CHP
#Özgür Özel

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