Vekillere medya yasağı koydu

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre toplantıda milletvekillerinin Özel’e, “CHP bütçe görüşmelerine takıldı, asıl gündemden uzaklaştı” dediği belirtildi. CHP’nin asıl gündeminin ise yönetim ve parti içi sorunların artması olduğu vurgulandı. Bir milletvekili ise Atatürk’ün bir sözüne atıf yaparak yönetimi eleştirdi. Atatürk'ün, “Parti kötü yönetiliyorsa eleştirin” sözünü hatırlatan milletvekili eleştirinin CHP’nin ruhunda bulunduğunu belirterek Özel’i eleştirdi. Buna Özel’in cevabının, “Partinin kötü yönetildiğini mi düşünüyorsun” olduğu öğrenildi.